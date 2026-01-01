Coral là nền tảng bình luận mã nguồn mở được xây dựng bởi Vox Media để thúc đẩy các cuộc thảo luận lành mạnh hơn trên trang web dành cho các tổ chức tin tức, nhà xuất bản và người tạo nội dung. Nó thay thế các widget bình luận của bên thứ ba bằng một hệ thống tự lưu trữ được thiết kế dựa trên thực tế của việc điều hành một cộng đồng: khối lượng công việc kiểm duyệt nặng nề, các tác nhân thù địch và nhu cầu giữ dữ liệu khán giả trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Được hơn 500 tòa soạn ở 28 quốc gia tin dùng, bao gồm The Washington Post và The Financial Times, Coral kết hợp trải nghiệm đọc nhanh chóng, dễ tiếp cận với bộ công cụ kiểm duyệt được xây dựng chuyên biệt cho các nhóm biên tập. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ danh tính người đọc, lịch sử bình luận và tín hiệu tương tác dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn thay vì một SaaS của bên thứ ba.