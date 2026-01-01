Giảm giá lên đến 69% cho Coral Talk

Triển khai Coral Talk với 1 nhấp để cài đặt.

Nền tảng bình luận mã nguồn mở từ Vox Media, định hình lại cách thức thảo luận và kiểm duyệt trên trang dành cho các tòa soạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Coral Talk với 1 nhấp để cài đặt.

Chọn gói VPS cho Coral Talk

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Coral Talk

Coral là nền tảng bình luận mã nguồn mở được xây dựng bởi Vox Media để thúc đẩy các cuộc thảo luận lành mạnh hơn trên trang web dành cho các tổ chức tin tức, nhà xuất bản và người tạo nội dung. Nó thay thế các widget bình luận của bên thứ ba bằng một hệ thống tự lưu trữ được thiết kế dựa trên thực tế của việc điều hành một cộng đồng: khối lượng công việc kiểm duyệt nặng nề, các tác nhân thù địch và nhu cầu giữ dữ liệu khán giả trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Được hơn 500 tòa soạn ở 28 quốc gia tin dùng, bao gồm The Washington Post và The Financial Times, Coral kết hợp trải nghiệm đọc nhanh chóng, dễ tiếp cận với bộ công cụ kiểm duyệt được xây dựng chuyên biệt cho các nhóm biên tập. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ danh tính người đọc, lịch sử bình luận và tín hiệu tương tác dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn thay vì một SaaS của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Coral Talk

Bộ công cụ kiểm duyệt

Lọc và phê duyệt bình luận trên quy mô lớn với hàng đợi phản ứng, danh sách từ cấm, gắn cờ từ đáng ngờ và cài đặt kiểm duyệt theo từng câu chuyện được thiết kế cho các nhóm biên tập.

Hỏi & Đáp và live chat

Chuyển một câu chuyện sang chế độ Hỏi & Đáp hoặc trò chuyện trực tiếp để tổ chức các phiên hỏi đáp với chuyên gia, các cuộc thảo luận tin tức nóng hổi hoặc các cuộc phỏng vấn độc giả có cấu trúc.

Sự gắn kết của tác giả

Bình luận nổi bật, huy hiệu phóng viên và phản hồi trực tiếp từ nhân viên cho phép các nhà báo làm nổi bật những đóng góp tốt nhất và phản hồi độc giả trực tiếp trong luồng thảo luận.

Single sign-on

Tích hợp Coral vào lớp nhận dạng hiện có của bạn với SSO dựa trên JWT, nhà cung cấp OAuth hoặc tài khoản cục bộ để độc giả có thể sử dụng lại thông tin đăng nhập trang web của họ.

Quyền riêng tư và quyền sở hữu dữ liệu

Bình luận, hồ sơ và lịch sử kiểm duyệt vẫn nằm trên VPS của bạn trong MongoDB, với các công cụ xuất và xóa thân thiện với GDPR được tích hợp sẵn.

Có thể nhúng trên bất kỳ CMS nào

Một script nhúng nhẹ tích hợp Coral vào WordPress, Ghost, Drupal hoặc các nền tảng tùy chỉnh mà không khóa trang web của bạn vào một CMS duy nhất.

Tại sao lại chạy Coral Talk trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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