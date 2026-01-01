Triển khai Coral Talk với 1 nhấp để cài đặt.
Nền tảng bình luận mã nguồn mở từ Vox Media, định hình lại cách thức thảo luận và kiểm duyệt trên trang dành cho các tòa soạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Coral Talk
Coral là nền tảng bình luận mã nguồn mở được xây dựng bởi Vox Media để thúc đẩy các cuộc thảo luận lành mạnh hơn trên trang web dành cho các tổ chức tin tức, nhà xuất bản và người tạo nội dung. Nó thay thế các widget bình luận của bên thứ ba bằng một hệ thống tự lưu trữ được thiết kế dựa trên thực tế của việc điều hành một cộng đồng: khối lượng công việc kiểm duyệt nặng nề, các tác nhân thù địch và nhu cầu giữ dữ liệu khán giả trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Được hơn 500 tòa soạn ở 28 quốc gia tin dùng, bao gồm The Washington Post và The Financial Times, Coral kết hợp trải nghiệm đọc nhanh chóng, dễ tiếp cận với bộ công cụ kiểm duyệt được xây dựng chuyên biệt cho các nhóm biên tập. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ danh tính người đọc, lịch sử bình luận và tín hiệu tương tác dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn thay vì một SaaS của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Coral Talk
Bộ công cụ kiểm duyệt
Lọc và phê duyệt bình luận trên quy mô lớn với hàng đợi phản ứng, danh sách từ cấm, gắn cờ từ đáng ngờ và cài đặt kiểm duyệt theo từng câu chuyện được thiết kế cho các nhóm biên tập.
Hỏi & Đáp và live chat
Chuyển một câu chuyện sang chế độ Hỏi & Đáp hoặc trò chuyện trực tiếp để tổ chức các phiên hỏi đáp với chuyên gia, các cuộc thảo luận tin tức nóng hổi hoặc các cuộc phỏng vấn độc giả có cấu trúc.
Sự gắn kết của tác giả
Bình luận nổi bật, huy hiệu phóng viên và phản hồi trực tiếp từ nhân viên cho phép các nhà báo làm nổi bật những đóng góp tốt nhất và phản hồi độc giả trực tiếp trong luồng thảo luận.
Single sign-on
Tích hợp Coral vào lớp nhận dạng hiện có của bạn với SSO dựa trên JWT, nhà cung cấp OAuth hoặc tài khoản cục bộ để độc giả có thể sử dụng lại thông tin đăng nhập trang web của họ.
Quyền riêng tư và quyền sở hữu dữ liệu
Bình luận, hồ sơ và lịch sử kiểm duyệt vẫn nằm trên VPS của bạn trong MongoDB, với các công cụ xuất và xóa thân thiện với GDPR được tích hợp sẵn.
Có thể nhúng trên bất kỳ CMS nào
Một script nhúng nhẹ tích hợp Coral vào WordPress, Ghost, Drupal hoặc các nền tảng tùy chỉnh mà không khóa trang web của bạn vào một CMS duy nhất.
Tại sao lại chạy Coral Talk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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