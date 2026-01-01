Cypht là một ứng dụng webmail mã nguồn mở, có cấu trúc module, được thiết kế để đơn giản và nhanh chóng. Không giống như các giải pháp webmail nặng nề, Cypht tổng hợp nhiều tài khoản email IMAP và POP3 cùng với các nguồn cấp tin tức RSS/Atom vào một chế độ xem hộp thư đến hợp nhất duy nhất — mang đến cho bạn cái nhìn tổng thể về các liên lạc của mình mà không cần chuyển đổi giữa các dịch vụ.

Được xây dựng trên PHP với nền tảng Alpine Linux, Cypht hoạt động hiệu quả trên phần cứng khiêm tốn và lưu trữ cấu hình người dùng trong cơ sở dữ liệu để triển khai đa người dùng đáng tin cậy. Kiến trúc dựa trên module của nó có nghĩa là bạn chỉ tải các tính năng cần thiết, giữ cho giao diện gọn gàng và dung lượng nhỏ.