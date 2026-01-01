Triển khai Cypht với 1 nhấp.
Ứng dụng webmail nhẹ, mã nguồn mở, hợp nhất nhiều tài khoản email và nguồn cấp tin tức vào một giao diện nhanh chóng.
Chọn gói VPS cho Cypht
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cypht
Cypht là một ứng dụng webmail mã nguồn mở, có cấu trúc module, được thiết kế để đơn giản và nhanh chóng. Không giống như các giải pháp webmail nặng nề, Cypht tổng hợp nhiều tài khoản email IMAP và POP3 cùng với các nguồn cấp tin tức RSS/Atom vào một chế độ xem hộp thư đến hợp nhất duy nhất — mang đến cho bạn cái nhìn tổng thể về các liên lạc của mình mà không cần chuyển đổi giữa các dịch vụ.
Được xây dựng trên PHP với nền tảng Alpine Linux, Cypht hoạt động hiệu quả trên phần cứng khiêm tốn và lưu trữ cấu hình người dùng trong cơ sở dữ liệu để triển khai đa người dùng đáng tin cậy. Kiến trúc dựa trên module của nó có nghĩa là bạn chỉ tải các tính năng cần thiết, giữ cho giao diện gọn gàng và dung lượng nhỏ.
Các tính năng chính của Cypht
Tổng hợp đa tài khoản
Kết nối nhiều tài khoản email IMAP và POP3 vào một giao diện hộp thư đến hợp nhất để quản lý email nhanh hơn.
Tích hợp Bảng tin
Kết hợp email và nguồn cấp tin tức RSS/Atom trong một giao diện duy nhất, giúp giảm số lượng ứng dụng bạn cần để cập nhật thông tin.
Kiến trúc mô-đun
Chỉ bật các mô-đun bạn cần — danh bạ, lịch, thư mục IMAP, bộ lọc sieve và nhiều hơn nữa — giúp giao diện người dùng (UI) gọn gàng.
Phiên dựa trên Cơ sở dữ liệu
Lưu trữ cấu hình người dùng và phiên trong MariaDB để triển khai đa người dùng đáng tin cậy, có khả năng mở rộng.
Gọn nhẹ
Chạy trên Alpine Linux với Nginx và PHP được đóng gói trong một ảnh duy nhất khoảng ~290 MB, yêu cầu tài nguyên VPS tối thiểu.
Tại sao lại chạy Cypht trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.