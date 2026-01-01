Triển khai Rundeck chỉ với một cú nhấp chuột.
Tự động hóa runbook mã nguồn mở biến các tập lệnh và quy trình làm việc thành các hoạt động tự phục vụ cho bất kỳ đội nhóm nào.
Chọn gói VPS cho Rundeck
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Rundeck
Rundeck là công cụ tự động hóa runbook mã nguồn mở được duy trì bởi PagerDuty. Nó biến đổi các script vận hành, lệnh ad-hoc và quy trình đa bước phức tạp thành các tác vụ có phiên bản mà bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể chạy một cách an toàn từ giao diện web, API hoặc tích hợp trò chuyện — mà không cần cấp phát khóa SSH hoặc thông tin xác thực sản xuất.
Tự host Rundeck trên VPS của riêng bạn giúp giữ các định nghĩa tác vụ, lịch sử thực thi và kho nút trong tầm kiểm soát của bạn. Các kỹ sư vận hành, hỗ trợ và trực ban có được một nơi duy nhất được kiểm toán để kích hoạt triển khai, khởi động lại dịch vụ, xoay vòng khóa và giải quyết sự cố — biến kiến thức truyền miệng thành tự động hóa có thể tái sử dụng, được phân quyền.
Các tính năng chính của Rundeck
Việc làm tự phục vụ
Đóng gói các tập lệnh và lệnh shell thành các tác vụ có tham số để người không chuyên có thể an toàn thực hiện các tác vụ vận hành phổ biến từ giao diện web.
Truy cập dựa trên vai trò
Các chính sách ACL chi tiết kiểm soát ai có thể đọc, chạy, chỉnh sửa hoặc xóa từng công việc, dự án và nút — hoàn hảo để ủy quyền quyền truy cập an toàn.
Điều phối quy trình làm việc
Xâu chuỗi các bước trên hàng trăm nút từ xa với logic điều kiện, trình xử lý lỗi và thực thi song song từ một quy trình làm việc duy nhất.
Kiểm tra và lịch sử thực thi
Mỗi lần chạy công việc được ghi lại với đầy đủ đầu ra, tham số và người dùng đã kích hoạt nó, cung cấp cho bạn một dấu vết kiểm toán hoạt động hoàn chỉnh.
API và webhooks
Kích hoạt các tác vụ từ các pipeline CI/CD, cảnh báo giám sát hoặc chatops với một API REST đầy đủ, bộ nhận webhook và ứng dụng khách CLI.
Hệ sinh thái cắm vào
Mở rộng Rundeck với các plugin tích hợp sẵn và từ cộng đồng cho AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, và hàng tá tích hợp khác.
Tại sao lại chạy Rundeck trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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