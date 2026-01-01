Giảm giá lên đến 69% cho Cerbos

Triển khai Cerbos với 1 nhấp cài đặt.

Dịch vụ ủy quyền mã nguồn mở, không phụ thuộc ngôn ngữ để viết các chính sách kiểm soát truy cập nhận biết ngữ cảnh dưới dạng mã.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Cerbos với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Cerbos

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Cerbos

Cerbos là một điểm quyết định chính sách tự lưu trữ, tách rời logic ủy quyền khỏi mã ứng dụng của bạn. Thay vì phân tán các kiểm tra quyền trên các dịch vụ, bạn định nghĩa các chính sách tài nguyên và chính sách chủ thể dưới dạng các tệp YAML được kiểm soát phiên bản, và Cerbos trả lời các câu hỏi ủy quyền qua API REST và gRPC với thời gian phản hồi dưới mili giây.

Tự host Cerbos trên VPS của riêng bạn giúp mọi quyết định ủy quyền và nhật ký kiểm tra hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn — không có dịch vụ bên thứ ba nào biết người dùng nào đang truy cập tài nguyên nào. Các chính sách tồn tại cùng với mã của bạn, tích hợp với bất kỳ ngôn ngữ nào thông qua các client SDK được tạo, và có thể được tải lại trong thời gian chạy mà không cần khởi động lại dịch vụ của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Cerbos

Chính sách như mã

Định nghĩa các quy tắc truy cập trong các tệp YAML được kiểm soát phiên bản với toàn bộ lịch sử Git, đánh giá mã và xác thực CI/CD thay vì các bảng cơ sở dữ liệu ẩn bên trong ứng dụng của bạn.

Độc lập ngôn ngữ

Gọi Cerbos qua REST hoặc gRPC từ bất kỳ ngôn ngữ nào với các client SDK chính thức dành cho Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby và Rust.

Các quyết định nhận biết ngữ cảnh

Đánh giá quyền dựa trên các thuộc tính của người dùng, tài nguyên và môi trường — bao gồm các xác nhận JWT — để thể hiện các quy tắc chi tiết vượt ra ngoài các gán vai trò tĩnh.

Độ trễ dưới mili giây

Các chính sách được biên dịch thành một công cụ ra quyết định trong bộ nhớ, nhờ đó các kiểm tra trả về kết quả chỉ trong chưa đầy một mili giây và có thể mở rộng theo chiều ngang mà không cần truy cập cơ sở dữ liệu.

Nhật ký kiểm toán tích hợp

Mọi quyết định ủy quyền có thể được ghi lại với đầy đủ ngữ cảnh yêu cầu và phản hồi để báo cáo tuân thủ và gỡ lỗi chính sách sau sự việc.

Tại sao lại chạy Cerbos trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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