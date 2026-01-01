Triển khai Cerbos với 1 nhấp cài đặt.
Dịch vụ ủy quyền mã nguồn mở, không phụ thuộc ngôn ngữ để viết các chính sách kiểm soát truy cập nhận biết ngữ cảnh dưới dạng mã.
Chọn gói VPS cho Cerbos
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cerbos
Cerbos là một điểm quyết định chính sách tự lưu trữ, tách rời logic ủy quyền khỏi mã ứng dụng của bạn. Thay vì phân tán các kiểm tra quyền trên các dịch vụ, bạn định nghĩa các chính sách tài nguyên và chính sách chủ thể dưới dạng các tệp YAML được kiểm soát phiên bản, và Cerbos trả lời các câu hỏi ủy quyền qua API REST và gRPC với thời gian phản hồi dưới mili giây.
Tự host Cerbos trên VPS của riêng bạn giúp mọi quyết định ủy quyền và nhật ký kiểm tra hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn — không có dịch vụ bên thứ ba nào biết người dùng nào đang truy cập tài nguyên nào. Các chính sách tồn tại cùng với mã của bạn, tích hợp với bất kỳ ngôn ngữ nào thông qua các client SDK được tạo, và có thể được tải lại trong thời gian chạy mà không cần khởi động lại dịch vụ của bạn.
Các tính năng chính của Cerbos
Chính sách như mã
Định nghĩa các quy tắc truy cập trong các tệp YAML được kiểm soát phiên bản với toàn bộ lịch sử Git, đánh giá mã và xác thực CI/CD thay vì các bảng cơ sở dữ liệu ẩn bên trong ứng dụng của bạn.
Độc lập ngôn ngữ
Gọi Cerbos qua REST hoặc gRPC từ bất kỳ ngôn ngữ nào với các client SDK chính thức dành cho Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby và Rust.
Các quyết định nhận biết ngữ cảnh
Đánh giá quyền dựa trên các thuộc tính của người dùng, tài nguyên và môi trường — bao gồm các xác nhận JWT — để thể hiện các quy tắc chi tiết vượt ra ngoài các gán vai trò tĩnh.
Độ trễ dưới mili giây
Các chính sách được biên dịch thành một công cụ ra quyết định trong bộ nhớ, nhờ đó các kiểm tra trả về kết quả chỉ trong chưa đầy một mili giây và có thể mở rộng theo chiều ngang mà không cần truy cập cơ sở dữ liệu.
Nhật ký kiểm toán tích hợp
Mọi quyết định ủy quyền có thể được ghi lại với đầy đủ ngữ cảnh yêu cầu và phản hồi để báo cáo tuân thủ và gỡ lỗi chính sách sau sự việc.
Tại sao lại chạy Cerbos trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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