Cerbos là một điểm quyết định chính sách tự lưu trữ, tách rời logic ủy quyền khỏi mã ứng dụng của bạn. Thay vì phân tán các kiểm tra quyền trên các dịch vụ, bạn định nghĩa các chính sách tài nguyên và chính sách chủ thể dưới dạng các tệp YAML được kiểm soát phiên bản, và Cerbos trả lời các câu hỏi ủy quyền qua API REST và gRPC với thời gian phản hồi dưới mili giây.

Tự host Cerbos trên VPS của riêng bạn giúp mọi quyết định ủy quyền và nhật ký kiểm tra hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn — không có dịch vụ bên thứ ba nào biết người dùng nào đang truy cập tài nguyên nào. Các chính sách tồn tại cùng với mã của bạn, tích hợp với bất kỳ ngôn ngữ nào thông qua các client SDK được tạo, và có thể được tải lại trong thời gian chạy mà không cần khởi động lại dịch vụ của bạn.