Triển khai Dufs với 1 nhấp.
Máy chủ tệp tự lưu trữ nhỏ gọn với giao diện web gọn gàng, hỗ trợ WebDAV và kiểm soát truy cập theo đường dẫn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dufs
Dufs là một máy chủ tệp nguồn mở nhẹ cho phép bạn duyệt, tải lên, tải xuống và quản lý tệp thông qua giao diện web gọn gàng. Nó hỗ trợ WebDAV, vì vậy bạn có thể gắn bộ nhớ của mình dưới dạng ổ đĩa mạng trên Windows, macOS hoặc Linux bằng cách sử dụng bất kỳ ứng dụng quản lý tệp tiêu chuẩn nào — không cần thêm phần mềm nào trên thiết bị kết nối.
Tự host Dufs trên VPS của bạn giúp giữ các tệp của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không có phí lưu trữ đám mây, không có giới hạn kích thước tệp từ nhà cung cấp và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn. Cấu hình quy tắc truy cập đọc-ghi hoặc chỉ đọc cho mỗi thư mục, bảo vệ các đường dẫn bằng thông tin đăng nhập và chia sẻ tệp an toàn qua HTTPS thông qua tích hợp Traefik tích hợp sẵn.
Các tính năng chính của Dufs
Trình duyệt tệp Web
Duyệt, tải lên, tải xuống, đổi tên và xóa tệp từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt thêm phần mềm máy khách.
Giao thức WebDAV
Gắn máy chủ Dufs của bạn dưới dạng ổ đĩa mạng gốc trên Windows, macOS hoặc Linux bằng cách sử dụng hỗ trợ WebDAV tích hợp của hệ điều hành.
Kiểm soát truy cập theo đường dẫn
Áp dụng các quy tắc đọc-ghi hoặc chỉ đọc riêng biệt cho các thư mục khác nhau, mỗi thư mục được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập riêng.
Tìm kiếm và xem trước tệp
Tìm kiếm các tệp đã lưu của bạn theo tên và xem trước các định dạng phổ biến như hình ảnh, văn bản và video trực tiếp trong trình duyệt.
Single container
Chạy dưới dạng một container nhẹ duy nhất không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài — dễ dàng sao lưu, di chuyển và bảo trì.
Tại sao lại chạy Dufs trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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