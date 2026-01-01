Giảm giá lên đến 69% cho Dufs

Triển khai Dufs với 1 nhấp.

Máy chủ tệp tự lưu trữ nhỏ gọn với giao diện web gọn gàng, hỗ trợ WebDAV và kiểm soát truy cập theo đường dẫn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Dufs với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Dufs

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Dufs

Dufs là một máy chủ tệp nguồn mở nhẹ cho phép bạn duyệt, tải lên, tải xuống và quản lý tệp thông qua giao diện web gọn gàng. Nó hỗ trợ WebDAV, vì vậy bạn có thể gắn bộ nhớ của mình dưới dạng ổ đĩa mạng trên Windows, macOS hoặc Linux bằng cách sử dụng bất kỳ ứng dụng quản lý tệp tiêu chuẩn nào — không cần thêm phần mềm nào trên thiết bị kết nối.

Tự host Dufs trên VPS của bạn giúp giữ các tệp của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không có phí lưu trữ đám mây, không có giới hạn kích thước tệp từ nhà cung cấp và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn. Cấu hình quy tắc truy cập đọc-ghi hoặc chỉ đọc cho mỗi thư mục, bảo vệ các đường dẫn bằng thông tin đăng nhập và chia sẻ tệp an toàn qua HTTPS thông qua tích hợp Traefik tích hợp sẵn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Dufs

Trình duyệt tệp Web

Duyệt, tải lên, tải xuống, đổi tên và xóa tệp từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt thêm phần mềm máy khách.

Giao thức WebDAV

Gắn máy chủ Dufs của bạn dưới dạng ổ đĩa mạng gốc trên Windows, macOS hoặc Linux bằng cách sử dụng hỗ trợ WebDAV tích hợp của hệ điều hành.

Kiểm soát truy cập theo đường dẫn

Áp dụng các quy tắc đọc-ghi hoặc chỉ đọc riêng biệt cho các thư mục khác nhau, mỗi thư mục được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập riêng.

Tìm kiếm và xem trước tệp

Tìm kiếm các tệp đã lưu của bạn theo tên và xem trước các định dạng phổ biến như hình ảnh, văn bản và video trực tiếp trong trình duyệt.

Single container

Chạy dưới dạng một container nhẹ duy nhất không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài — dễ dàng sao lưu, di chuyển và bảo trì.

Tại sao lại chạy Dufs trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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