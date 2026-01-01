Dufs là một máy chủ tệp nguồn mở nhẹ cho phép bạn duyệt, tải lên, tải xuống và quản lý tệp thông qua giao diện web gọn gàng. Nó hỗ trợ WebDAV, vì vậy bạn có thể gắn bộ nhớ của mình dưới dạng ổ đĩa mạng trên Windows, macOS hoặc Linux bằng cách sử dụng bất kỳ ứng dụng quản lý tệp tiêu chuẩn nào — không cần thêm phần mềm nào trên thiết bị kết nối.

Tự host Dufs trên VPS của bạn giúp giữ các tệp của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không có phí lưu trữ đám mây, không có giới hạn kích thước tệp từ nhà cung cấp và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn. Cấu hình quy tắc truy cập đọc-ghi hoặc chỉ đọc cho mỗi thư mục, bảo vệ các đường dẫn bằng thông tin đăng nhập và chia sẻ tệp an toàn qua HTTPS thông qua tích hợp Traefik tích hợp sẵn.