Apache Tika là một framework phát hiện và phân tích nội dung cung cấp một REST API duy nhất để trích xuất văn bản, siêu dữ liệu và cấu trúc từ hơn một nghìn định dạng tệp bao gồm PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, hình ảnh, âm thanh, video và tệp lưu trữ. Thay vì tích hợp hàng chục thư viện phân tích cú pháp cho mỗi định dạng, các ứng dụng gửi các byte thô đến Tika Server và nhận đầu ra đã được chuẩn hóa.

Tự host Tika Server trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung tài liệu trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều quan trọng đối với các hợp đồng bảo mật, hồ sơ nội bộ và dữ liệu được quy định — đồng thời loại bỏ phí theo tài liệu và giới hạn tốc độ do các API trích xuất được host tính phí. Hình ảnh đầy đủ đi kèm với Tesseract OCR và GDAL để các tệp PDF được quét và tệp hình ảnh có thể tìm kiếm được ngay lập tức.