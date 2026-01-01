Giảm giá lên đến 69% cho Apache Tika

Triển khai Apache Tika với 1 nhấp.

Bộ công cụ phân tích nội dung mã nguồn mở phát hiện và trích xuất siêu dữ liệu và văn bản từ hơn một nghìn loại tệp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Tika với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache Tika

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Tika

Apache Tika là một framework phát hiện và phân tích nội dung cung cấp một REST API duy nhất để trích xuất văn bản, siêu dữ liệu và cấu trúc từ hơn một nghìn định dạng tệp bao gồm PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, hình ảnh, âm thanh, video và tệp lưu trữ. Thay vì tích hợp hàng chục thư viện phân tích cú pháp cho mỗi định dạng, các ứng dụng gửi các byte thô đến Tika Server và nhận đầu ra đã được chuẩn hóa.

Tự host Tika Server trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung tài liệu trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều quan trọng đối với các hợp đồng bảo mật, hồ sơ nội bộ và dữ liệu được quy định — đồng thời loại bỏ phí theo tài liệu và giới hạn tốc độ do các API trích xuất được host tính phí. Hình ảnh đầy đủ đi kèm với Tesseract OCR và GDAL để các tệp PDF được quét và tệp hình ảnh có thể tìm kiếm được ngay lập tức.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Tika

Hàng nghìn định dạng

Phân tích cú pháp PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, hình ảnh, âm thanh, video và hàng tá định dạng lưu trữ thông qua một giao diện REST nhất quán.

OCR tích hợp

Bản đầy đủ bao gồm Tesseract với các gói ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha để các tệp PDF và tệp hình ảnh được quét tạo ra văn bản có thể tìm kiếm mà không cần dịch vụ bổ sung.

Máy chủ API REST

Các điểm cuối để trích xuất văn bản, siêu dữ liệu, phát hiện ngôn ngữ và nhận dạng loại MIME cho phép bất kỳ hệ thống phụ trợ nào tích hợp xử lý tài liệu bằng một HTTP POST đơn giản.

Phát hiện ngôn ngữ

Tự động xác định ngôn ngữ của bất kỳ văn bản được trích xuất nào, cho phép các quy trình lập chỉ mục tìm kiếm, dịch thuật và định tuyến tiếp theo mà không cần đóng gói thêm thư viện.

Pipeline sẵn sàng

Hoạt động như giai đoạn trích xuất cho các nền tảng tìm kiếm, tiếp nhận RAG, quy trình làm việc e-discovery và các hệ thống bảo quản kỹ thuật số cần văn bản được chuẩn hóa từ các tài liệu không đồng nhất.

Tại sao lại chạy Apache Tika trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Chọn
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Chạy Visual Studio Code trong trình duyệt ở bất cứ đâu

Chọn
1Backend

1Backend

Nền tảng tự lưu trữ để xây dựng ứng dụng AI với microservices và microfrontends

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.