Triển khai Apache Tika với 1 nhấp.
Bộ công cụ phân tích nội dung mã nguồn mở phát hiện và trích xuất siêu dữ liệu và văn bản từ hơn một nghìn loại tệp.
Chọn gói VPS cho Apache Tika
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Tika
Apache Tika là một framework phát hiện và phân tích nội dung cung cấp một REST API duy nhất để trích xuất văn bản, siêu dữ liệu và cấu trúc từ hơn một nghìn định dạng tệp bao gồm PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, hình ảnh, âm thanh, video và tệp lưu trữ. Thay vì tích hợp hàng chục thư viện phân tích cú pháp cho mỗi định dạng, các ứng dụng gửi các byte thô đến Tika Server và nhận đầu ra đã được chuẩn hóa.
Tự host Tika Server trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung tài liệu trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều quan trọng đối với các hợp đồng bảo mật, hồ sơ nội bộ và dữ liệu được quy định — đồng thời loại bỏ phí theo tài liệu và giới hạn tốc độ do các API trích xuất được host tính phí. Hình ảnh đầy đủ đi kèm với Tesseract OCR và GDAL để các tệp PDF được quét và tệp hình ảnh có thể tìm kiếm được ngay lập tức.
Các tính năng chính của Apache Tika
Hàng nghìn định dạng
Phân tích cú pháp PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, hình ảnh, âm thanh, video và hàng tá định dạng lưu trữ thông qua một giao diện REST nhất quán.
OCR tích hợp
Bản đầy đủ bao gồm Tesseract với các gói ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha để các tệp PDF và tệp hình ảnh được quét tạo ra văn bản có thể tìm kiếm mà không cần dịch vụ bổ sung.
Máy chủ API REST
Các điểm cuối để trích xuất văn bản, siêu dữ liệu, phát hiện ngôn ngữ và nhận dạng loại MIME cho phép bất kỳ hệ thống phụ trợ nào tích hợp xử lý tài liệu bằng một HTTP POST đơn giản.
Phát hiện ngôn ngữ
Tự động xác định ngôn ngữ của bất kỳ văn bản được trích xuất nào, cho phép các quy trình lập chỉ mục tìm kiếm, dịch thuật và định tuyến tiếp theo mà không cần đóng gói thêm thư viện.
Pipeline sẵn sàng
Hoạt động như giai đoạn trích xuất cho các nền tảng tìm kiếm, tiếp nhận RAG, quy trình làm việc e-discovery và các hệ thống bảo quản kỹ thuật số cần văn bản được chuẩn hóa từ các tài liệu không đồng nhất.
Tại sao lại chạy Apache Tika trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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