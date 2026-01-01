Restreamer là một máy chủ phát trực tuyến mã nguồn mở được phát triển bởi datarhei, cung cấp khả năng phát trực tuyến cấp doanh nghiệp thông qua giao diện web dễ tiếp cận. Nó thu nhận video từ webcam, camera IP và các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, chuyển đổi giữa các giao thức RTMP, HLS, SRT và WebRTC, đồng thời phân phối đồng thời đến nhiều nền tảng — YouTube, Twitch, Facebook Live hoặc bất kỳ đích RTMP tùy chỉnh nào — từ một nguồn duy nhất.

Tự host Restreamer giúp loại bỏ phí hàng tháng của các dịch vụ đa luồng thương mại và giữ cho các nguồn cấp dữ liệu video hoàn toàn không nằm trên các nền tảng của bên thứ ba, điều này quan trọng đối với các chương trình phát sóng bảo mật như đào tạo nội bộ, sự kiện riêng tư hoặc thông báo trước khi phát hành. Băng thông VPS chuyên dụng đảm bảo tốc độ bit ổn định và chất lượng luồng nhất quán mà các môi trường hosting chia sẻ không thể đảm bảo.