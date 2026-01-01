Triển khai Restreamer với cài đặt một lần nhấp.
Máy chủ phát trực tiếp mã nguồn mở thu nhận video từ bất kỳ nguồn nào và đẩy đồng thời đến YouTube, Twitch và các điểm cuối RTMP tùy chỉnh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Restreamer
Restreamer là một máy chủ phát trực tuyến mã nguồn mở được phát triển bởi datarhei, cung cấp khả năng phát trực tuyến cấp doanh nghiệp thông qua giao diện web dễ tiếp cận. Nó thu nhận video từ webcam, camera IP và các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, chuyển đổi giữa các giao thức RTMP, HLS, SRT và WebRTC, đồng thời phân phối đồng thời đến nhiều nền tảng — YouTube, Twitch, Facebook Live hoặc bất kỳ đích RTMP tùy chỉnh nào — từ một nguồn duy nhất.
Tự host Restreamer giúp loại bỏ phí hàng tháng của các dịch vụ đa luồng thương mại và giữ cho các nguồn cấp dữ liệu video hoàn toàn không nằm trên các nền tảng của bên thứ ba, điều này quan trọng đối với các chương trình phát sóng bảo mật như đào tạo nội bộ, sự kiện riêng tư hoặc thông báo trước khi phát hành. Băng thông VPS chuyên dụng đảm bảo tốc độ bit ổn định và chất lượng luồng nhất quán mà các môi trường hosting chia sẻ không thể đảm bảo.
Các tính năng chính của Restreamer
Phát trực tuyến đa nền tảng
Phát một nguồn video duy nhất lên YouTube, Twitch, Facebook Live và các điểm cuối RTMP tùy chỉnh cùng lúc mà không cần chạy nhiều phiên bản bộ mã hóa.
Chuyển đổi giao thức
Chấp nhận các định dạng đầu vào như RTMP, SRT hoặc các định dạng khác và xuất ra HLS, WebRTC hoặc RTMP để bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng xem nào cũng có thể nhận luồng của bạn.
Tự động kết nối lại
Xử lý sự cố mất mạng và gián đoạn nguồn mà không cần can thiệp thủ công, giúp các chương trình phát sóng tiếp tục hoạt động qua các lỗi tạm thời.
Quản lý nền web
Cấu hình nguồn, đích và cài đặt mã hóa thông qua giao diện trình duyệt mà không cần kiến thức dòng lệnh hoặc thiết lập phần mềm truyền phát phức tạp.
Ghi hình trực tiếp
Lưu trữ các buổi phát sóng trực tiếp thẳng vào bộ nhớ bền vững để phát lại sau sự kiện, lưu giữ tuân thủ hoặc tái sử dụng nội dung mà không cần dịch vụ bổ sung.
Tại sao lại chạy Restreamer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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