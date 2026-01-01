Triển khai SFTPGo với một nhấp cài đặt.
Máy chủ truyền tệp đầy đủ tính năng, hướng sự kiện, hỗ trợ SFTP, FTP, WebDAV và HTTP với giao diện quản trị web tích hợp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SFTPGo
SFTPGo là một máy chủ truyền tệp mã nguồn mở, đầy đủ tính năng, được xây dựng dựa trên kiến trúc hướng sự kiện. Nó hỗ trợ nhiều giao thức từ một lần triển khai duy nhất — SFTP, FTPS, WebDAV và HTTP/HTTPS — cùng với nhiều hệ thống lưu trữ phụ trợ bao gồm hệ thống tệp cục bộ, Amazon S3, Google Cloud Storage và Azure Blob Storage. Giao diện WebAdmin tích hợp cung cấp cho quản trị viên toàn quyền kiểm soát người dùng, nhóm, hạn ngạch và chính sách truy cập, trong khi giao diện WebClient cho phép người dùng cuối quản lý tệp của họ trực tiếp trong trình duyệt mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào.
Tự lưu trữ SFTPGo trên VPS của riêng bạn giúp cơ sở hạ tầng truyền tệp nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn thiết lập các chính sách lưu giữ, quy tắc truy cập và hệ thống lưu trữ phụ trợ — không có phí cho mỗi người dùng, không giới hạn sử dụng và không có dữ liệu nào rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.
Các tính năng chính của SFTPGo
Hỗ trợ đa giao thức
SFTP, FTPS, WebDAV và HTTP/HTTPS đều được phục vụ từ một máy chủ duy nhất, vì vậy các máy khách kết nối bằng bất kỳ giao thức tiêu chuẩn nào đều được hỗ trợ mà không cần triển khai thêm.
Quản trị web
Giao diện WebAdmin đầy đủ dựa trên trình duyệt để quản lý người dùng, nhóm, thư mục, hạn ngạch và quy tắc sự kiện mà không cần truy cập dòng lệnh.
Nhiều backend lưu trữ
Kết nối với bộ nhớ cục bộ, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, hoặc các máy chủ SFTP từ xa và trình bày chúng dưới dạng một cây thư mục thống nhất cho người dùng.
Tự động hóa theo sự kiện
Xác định các quy tắc kích hoạt webhook, thông báo email hoặc tập lệnh tùy chỉnh khi có sự kiện tệp như tải lên, tải xuống hoặc xóa.
Hạn mức mỗi người dùng
Áp dụng giới hạn dung lượng lưu trữ và băng thông độc lập cho mỗi người dùng hoặc mỗi thư mục để ngăn chặn bất kỳ tài khoản nào tiêu thụ quá nhiều tài nguyên.
Xác thực hai yếu tố
2FA dựa trên TOTP cho cả tài khoản quản trị viên và người dùng cuối bổ sung một lớp bảo vệ quan trọng chống lại truy cập trái phép.
Tại sao lại chạy SFTPGo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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