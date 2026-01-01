SFTPGo là một máy chủ truyền tệp mã nguồn mở, đầy đủ tính năng, được xây dựng dựa trên kiến trúc hướng sự kiện. Nó hỗ trợ nhiều giao thức từ một lần triển khai duy nhất — SFTP, FTPS, WebDAV và HTTP/HTTPS — cùng với nhiều hệ thống lưu trữ phụ trợ bao gồm hệ thống tệp cục bộ, Amazon S3, Google Cloud Storage và Azure Blob Storage. Giao diện WebAdmin tích hợp cung cấp cho quản trị viên toàn quyền kiểm soát người dùng, nhóm, hạn ngạch và chính sách truy cập, trong khi giao diện WebClient cho phép người dùng cuối quản lý tệp của họ trực tiếp trong trình duyệt mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào.

Tự lưu trữ SFTPGo trên VPS của riêng bạn giúp cơ sở hạ tầng truyền tệp nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn thiết lập các chính sách lưu giữ, quy tắc truy cập và hệ thống lưu trữ phụ trợ — không có phí cho mỗi người dùng, không giới hạn sử dụng và không có dữ liệu nào rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.