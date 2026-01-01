Giảm giá lên đến 69% cho SFTPGo

Triển khai SFTPGo với một nhấp cài đặt.

Máy chủ truyền tệp đầy đủ tính năng, hướng sự kiện, hỗ trợ SFTP, FTP, WebDAV và HTTP với giao diện quản trị web tích hợp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai SFTPGo với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho SFTPGo

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với SFTPGo

SFTPGo là một máy chủ truyền tệp mã nguồn mở, đầy đủ tính năng, được xây dựng dựa trên kiến trúc hướng sự kiện. Nó hỗ trợ nhiều giao thức từ một lần triển khai duy nhất — SFTP, FTPS, WebDAV và HTTP/HTTPS — cùng với nhiều hệ thống lưu trữ phụ trợ bao gồm hệ thống tệp cục bộ, Amazon S3, Google Cloud Storage và Azure Blob Storage. Giao diện WebAdmin tích hợp cung cấp cho quản trị viên toàn quyền kiểm soát người dùng, nhóm, hạn ngạch và chính sách truy cập, trong khi giao diện WebClient cho phép người dùng cuối quản lý tệp của họ trực tiếp trong trình duyệt mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào.

Tự lưu trữ SFTPGo trên VPS của riêng bạn giúp cơ sở hạ tầng truyền tệp nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn thiết lập các chính sách lưu giữ, quy tắc truy cập và hệ thống lưu trữ phụ trợ — không có phí cho mỗi người dùng, không giới hạn sử dụng và không có dữ liệu nào rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của SFTPGo

Hỗ trợ đa giao thức

SFTP, FTPS, WebDAV và HTTP/HTTPS đều được phục vụ từ một máy chủ duy nhất, vì vậy các máy khách kết nối bằng bất kỳ giao thức tiêu chuẩn nào đều được hỗ trợ mà không cần triển khai thêm.

Quản trị web

Giao diện WebAdmin đầy đủ dựa trên trình duyệt để quản lý người dùng, nhóm, thư mục, hạn ngạch và quy tắc sự kiện mà không cần truy cập dòng lệnh.

Nhiều backend lưu trữ

Kết nối với bộ nhớ cục bộ, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, hoặc các máy chủ SFTP từ xa và trình bày chúng dưới dạng một cây thư mục thống nhất cho người dùng.

Tự động hóa theo sự kiện

Xác định các quy tắc kích hoạt webhook, thông báo email hoặc tập lệnh tùy chỉnh khi có sự kiện tệp như tải lên, tải xuống hoặc xóa.

Hạn mức mỗi người dùng

Áp dụng giới hạn dung lượng lưu trữ và băng thông độc lập cho mỗi người dùng hoặc mỗi thư mục để ngăn chặn bất kỳ tài khoản nào tiêu thụ quá nhiều tài nguyên.

Xác thực hai yếu tố

2FA dựa trên TOTP cho cả tài khoản quản trị viên và người dùng cuối bổ sung một lớp bảo vệ quan trọng chống lại truy cập trái phép.

Tại sao lại chạy SFTPGo trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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