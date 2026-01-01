Triển khai Transmute với 1 nhấp.
Trình chuyển đổi tệp ưu tiên quyền riêng tư, chuyển đổi tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video mà không cần tải chúng lên máy chủ của bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho Transmute
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Transmute
Transmute là một bộ chuyển đổi tệp ưu tiên quyền riêng tư, giúp chuyển đổi tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video giữa các định dạng thông qua giao diện web gọn gàng. Các tệp được xử lý bởi phiên bản tự lưu trữ của riêng bạn thay vì một dịch vụ đám mây ẩn danh, vì vậy tài liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát và không có giới hạn tải lên, hình mờ hoặc phí cho mỗi lần chuyển đổi.
Tự lưu trữ Transmute trên một VPS cung cấp cho các nhóm một công cụ chuyển đổi riêng tư, luôn sẵn sàng và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Đây là một giải pháp thay thế thiết thực cho các công cụ chuyển đổi trực tuyến có quảng cáo thu thập dữ liệu, làm cho nó rất phù hợp với các tổ chức có yêu cầu xử lý dữ liệu nghiêm ngặt hoặc bất kỳ ai chỉ muốn chuyển đổi định dạng mà không giao tệp cho bên thứ ba.
Các tính năng chính của Transmute
Chuyển đổi ưu tiên quyền riêng tư
Các tệp được xử lý hoàn toàn trên phiên bản tự lưu trữ của riêng bạn, do đó các tài liệu và phương tiện nhạy cảm không bao giờ đến được máy chủ của bên thứ ba.
Hỗ trợ đa định dạng
Chuyển đổi giữa các định dạng tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video từ một giao diện duy nhất mà không cần cài đặt phần mềm máy tính để bàn.
Không giới hạn tải lên
Tự host loại bỏ giới hạn kích thước tệp và hình mờ do các dịch vụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí áp đặt.
Giao diện dựa trên trình duyệt
Kéo, thả và chuyển đổi từ bất kỳ trình duyệt nào với giao diện đơn giản mà không cần tài khoản để bắt đầu.
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Chạy dịch vụ trên VPS của riêng bạn để giữ quyền kiểm soát hoàn toàn về nơi các tệp được lưu trữ và thời gian chúng được giữ lại.
Tại sao lại chạy Transmute trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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