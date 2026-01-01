Transmute là một bộ chuyển đổi tệp ưu tiên quyền riêng tư, giúp chuyển đổi tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video giữa các định dạng thông qua giao diện web gọn gàng. Các tệp được xử lý bởi phiên bản tự lưu trữ của riêng bạn thay vì một dịch vụ đám mây ẩn danh, vì vậy tài liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát và không có giới hạn tải lên, hình mờ hoặc phí cho mỗi lần chuyển đổi.

Tự lưu trữ Transmute trên một VPS cung cấp cho các nhóm một công cụ chuyển đổi riêng tư, luôn sẵn sàng và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Đây là một giải pháp thay thế thiết thực cho các công cụ chuyển đổi trực tuyến có quảng cáo thu thập dữ liệu, làm cho nó rất phù hợp với các tổ chức có yêu cầu xử lý dữ liệu nghiêm ngặt hoặc bất kỳ ai chỉ muốn chuyển đổi định dạng mà không giao tệp cho bên thứ ba.