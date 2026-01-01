Triển khai Readeck với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý dấu trang và đọc sau tự lưu trữ, giúp lưu giữ vĩnh viễn nội dung có thể đọc được của bất kỳ trang web nào.
Chọn gói VPS cho Readeck
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Readeck
Readeck là một ứng dụng bookmark manager và read-it-later mã nguồn mở, nhẹ, giúp thu thập văn bản, hình ảnh và bài viết có thể đọc được từ bất kỳ URL nào ngay khi bạn lưu nó. Mỗi bookmark được lưu trữ dưới dạng một tệp ZIP duy nhất, bất biến, để các bài viết đã lưu của bạn vẫn khả dụng ngay cả khi trang gốc thay đổi hoặc biến mất khỏi web.
Tự host Readeck trên VPS của riêng bạn giúp danh sách đọc, các phần đánh dấu và nhãn của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không có theo dõi của bên thứ ba, không có phí theo tài khoản và không có rủi ro dịch vụ trả phí bị đóng cửa. Một Go binary duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite có nghĩa là mức sử dụng tài nguyên rất thấp và trải nghiệm mượt mà ngay cả trên các gói VPS nhỏ.
Các tính năng chính của Readeck
Lưu trữ dài hạn
Mỗi dấu trang được lưu trữ dưới dạng một kho lưu trữ ZIP bất biến nên các bài viết đã lưu vẫn có thể đọc được ngay cả khi trang gốc không còn tồn tại.
Xuất EPUB và OPDS
Xuất bất kỳ bài viết hoặc bộ sưu tập nào sang EPUB và truy cập thư viện của bạn trực tiếp từ các thiết bị đọc sách điện tử hỗ trợ danh mục OPDS.
Điểm nổi bật và Nhãn
Đánh dấu các đoạn quan trọng và sắp xếp dấu trang bằng nhãn, mục yêu thích và lưu trữ để nhanh chóng tìm lại chúng sau này.
Bộ sưu tập thông minh
Lưu các truy vấn tìm kiếm dưới dạng bộ sưu tập để tự động nhóm các dấu trang theo nhãn, trang web hoặc bất kỳ bộ lọc nào khác mà bạn xác định.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trong các tiêu đề bài viết, nội dung và nhãn để ngay lập tức định vị bất kỳ đoạn nào từ thư viện đã lưu của bạn.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Lưu trang chỉ với một cú nhấp chuột bằng tiện ích mở rộng chính thức của Firefox và Chrome, không cần sao chép-dán.
Tại sao lại chạy Readeck trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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