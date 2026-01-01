Readeck là một ứng dụng bookmark manager và read-it-later mã nguồn mở, nhẹ, giúp thu thập văn bản, hình ảnh và bài viết có thể đọc được từ bất kỳ URL nào ngay khi bạn lưu nó. Mỗi bookmark được lưu trữ dưới dạng một tệp ZIP duy nhất, bất biến, để các bài viết đã lưu của bạn vẫn khả dụng ngay cả khi trang gốc thay đổi hoặc biến mất khỏi web.

Tự host Readeck trên VPS của riêng bạn giúp danh sách đọc, các phần đánh dấu và nhãn của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không có theo dõi của bên thứ ba, không có phí theo tài khoản và không có rủi ro dịch vụ trả phí bị đóng cửa. Một Go binary duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite có nghĩa là mức sử dụng tài nguyên rất thấp và trải nghiệm mượt mà ngay cả trên các gói VPS nhỏ.