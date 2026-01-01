Triển khai Vvveb CMS với 1 nhấp.
CMS kéo và thả để xây dựng trang web, blog và cửa hàng thương mại điện tử một cách trực quan mà không cần viết mã.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Vvveb CMS
Vvveb là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở với trình tạo trang kéo và thả trực quan tích hợp. Nó cho phép bạn thiết kế và xuất bản các trang web chuyên nghiệp, blog và cửa hàng trực tuyến bằng cách kéo các thành phần vào khung vẽ và tùy chỉnh chúng một cách trực quan — không yêu cầu viết mã.
Tự host Vvveb trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng và dữ liệu trang web của mình mà không phải trả phí SaaS hàng tháng. Thư viện thành phần bao gồm bố cục, văn bản, phương tiện, biểu mẫu và các yếu tố thương mại điện tử, trong khi phần phụ trợ cung cấp quản lý đa trang, tải lên phương tiện và tùy chỉnh chủ đề.
Các tính năng chính của Vvveb CMS
Trình tạo trang trực quan
Xây dựng trang bằng cách kéo và thả các thành phần lên một khung vẽ trực tiếp với phản hồi trực quan tức thì và chỉnh sửa trực tiếp.
Sẵn sàng thương mại điện tử
Tạo danh mục sản phẩm, giỏ hàng và quy trình thanh toán với các thành phần và mẫu thương mại điện tử tích hợp sẵn.
Quản lý Blog
Tạo và quản lý bài đăng blog với các danh mục, thẻ và hồ sơ tác giả sử dụng các công cụ quản lý nội dung tích hợp sẵn.
Tùy chỉnh chủ đề
Tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và bố cục trên toàn cầu thông qua trình chỉnh sửa giao diện mà không cần chạm trực tiếp vào các tệp CSS hoặc tệp mẫu.
Xuất bản không cần mã
Xuất bản trang mới và cập nhật nội dung trực quan mà không cần lập trình viên, giúp việc cập nhật trang web nhanh chóng và độc lập.
Tại sao lại chạy Vvveb CMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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