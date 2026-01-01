Vvveb là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở với trình tạo trang kéo và thả trực quan tích hợp. Nó cho phép bạn thiết kế và xuất bản các trang web chuyên nghiệp, blog và cửa hàng trực tuyến bằng cách kéo các thành phần vào khung vẽ và tùy chỉnh chúng một cách trực quan — không yêu cầu viết mã.

Tự host Vvveb trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng và dữ liệu trang web của mình mà không phải trả phí SaaS hàng tháng. Thư viện thành phần bao gồm bố cục, văn bản, phương tiện, biểu mẫu và các yếu tố thương mại điện tử, trong khi phần phụ trợ cung cấp quản lý đa trang, tải lên phương tiện và tùy chỉnh chủ đề.