Homer là một dashboard mã nguồn mở, nhẹ, biến tập hợp các dịch vụ tự lưu trữ của bạn thành một trang chủ gọn gàng, có tổ chức. Được cấu hình hoàn toàn thông qua một tệp YAML duy nhất, nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu và không có backend — chỉ cần một vài dòng để xây dựng một cổng thông tin tinh tế cho mọi ứng dụng trên máy chủ của bạn. Các thay đổi đối với tệp cấu hình có hiệu lực ngay lập tức khi làm mới trang, vì vậy việc duy trì dashboard của bạn thật dễ dàng.

Tự lưu trữ Homer trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dashboard của bạn vẫn riêng tư, tải ngay lập tức từ các tệp tĩnh và có thể được tùy chỉnh không giới hạn. Với sự hỗ trợ PWA, nó cài đặt trên thiết bị di động như một ứng dụng gốc, mang lại cho bạn và nhóm của bạn quyền truy cập nhanh vào tất cả các dịch vụ của bạn từ mọi nơi.