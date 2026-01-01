Triển khai Homer với 1 nhấp.
Một bảng điều khiển tĩnh cực kỳ đơn giản để sắp xếp tất cả các dịch vụ tự host của bạn vào một trang chủ đẹp mắt.
Chọn gói VPS cho Homer
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Homer
Homer là một dashboard mã nguồn mở, nhẹ, biến tập hợp các dịch vụ tự lưu trữ của bạn thành một trang chủ gọn gàng, có tổ chức. Được cấu hình hoàn toàn thông qua một tệp YAML duy nhất, nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu và không có backend — chỉ cần một vài dòng để xây dựng một cổng thông tin tinh tế cho mọi ứng dụng trên máy chủ của bạn. Các thay đổi đối với tệp cấu hình có hiệu lực ngay lập tức khi làm mới trang, vì vậy việc duy trì dashboard của bạn thật dễ dàng.
Tự lưu trữ Homer trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dashboard của bạn vẫn riêng tư, tải ngay lập tức từ các tệp tĩnh và có thể được tùy chỉnh không giới hạn. Với sự hỗ trợ PWA, nó cài đặt trên thiết bị di động như một ứng dụng gốc, mang lại cho bạn và nhóm của bạn quyền truy cập nhanh vào tất cả các dịch vụ của bạn từ mọi nơi.
Các tính năng chính của Homer
Cấu hình YAML
Xác định toàn bộ bảng điều khiển của bạn trong một tệp config.yml duy nhất — không cần cơ sở dữ liệu, không cần phần phụ trợ và không cần khởi động lại để xem các thay đổi.
Thẻ dịch vụ thông minh
Hiển thị các chỉ báo trạng thái trực tiếp cho các dịch vụ của bạn, cho biết liệu chúng có thể truy cập được trực tiếp từ bảng điều khiển chỉ trong nháy mắt.
Tìm kiếm mờ
Nhanh chóng tìm bất kỳ dịch vụ hoặc liên kết nào với tính năng tìm kiếm mờ tích hợp và phím tắt để điều hướng nhanh chóng bằng bàn phím.
PWA Hỗ trợ
Cài đặt Homer dưới dạng Progressive Web App trên mọi thiết bị để truy cập tức thì, không cần đánh dấu trang vào các dịch vụ tự host của bạn.
Tùy chỉnh Chủ đề
Chọn từ các chủ đề cộng đồng như Catppuccin và Dracula, hoặc tự viết các ghi đè CSS của riêng bạn để phù hợp với bất kỳ phong cách nào.
Tại sao lại chạy Homer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.