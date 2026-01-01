Copyparty là một máy chủ tệp tự host, tích hợp số lượng lớn các khả năng vào một container duy nhất mà không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài. Nó phục vụ các tệp qua HTTP, WebDAV, SFTP, FTP và TFTP đồng thời, hỗ trợ tải lên theo từng phần có thể tiếp tục sau khi bị gián đoạn kết nối, và bao gồm một thư viện đa phương tiện đầy đủ với hình thu nhỏ, phát lại âm thanh và tìm kiếm toàn văn bản.

Tự host Copyparty trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một nền tảng chia sẻ tệp riêng tư hoạt động với bất kỳ client tiêu chuẩn nào — từ trình duyệt đến Windows Explorer đến FileZilla — mà không bị khóa nhà cung cấp hoặc phí lưu trữ định kỳ. Vì mọi thứ chạy trong một container với dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên filesystem, việc sao lưu và di chuyển trở nên đơn giản.