Triển khai Copyparty chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ tệp di động với quyền truy cập HTTP, WebDAV, SFTP và FTP, tải lên có thể tiếp tục và không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu nào.
Chọn gói VPS cho Copyparty
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Copyparty
Copyparty là một máy chủ tệp tự host, tích hợp số lượng lớn các khả năng vào một container duy nhất mà không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài. Nó phục vụ các tệp qua HTTP, WebDAV, SFTP, FTP và TFTP đồng thời, hỗ trợ tải lên theo từng phần có thể tiếp tục sau khi bị gián đoạn kết nối, và bao gồm một thư viện đa phương tiện đầy đủ với hình thu nhỏ, phát lại âm thanh và tìm kiếm toàn văn bản.
Tự host Copyparty trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một nền tảng chia sẻ tệp riêng tư hoạt động với bất kỳ client tiêu chuẩn nào — từ trình duyệt đến Windows Explorer đến FileZilla — mà không bị khóa nhà cung cấp hoặc phí lưu trữ định kỳ. Vì mọi thứ chạy trong một container với dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên filesystem, việc sao lưu và di chuyển trở nên đơn giản.
Các tính năng chính của Copyparty
Truy cập đa giao thức
Cung cấp tệp đồng thời qua HTTP, WebDAV, SFTP, FTP và TFTP để mọi client — trình duyệt, trình quản lý tệp hoặc công cụ CLI — kết nối bằng giao thức gốc của nó.
Tải lên có thể tiếp tục
Hỗ trợ tải lên theo khối cho phép việc truyền tải các tệp lớn tự động tiếp tục sau các gián đoạn mạng mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
Thư viện phương tiện tích hợp
Tự động tạo hình thu nhỏ và trích xuất siêu dữ liệu cho các tệp âm thanh và video, biến máy chủ tệp của bạn thành một bộ sưu tập phương tiện có thể duyệt được.
Khử trùng lặp tệp
Khử trùng lặp dựa trên hàm băm phát hiện các tệp trùng lặp khi tải lên và chỉ lưu trữ một bản sao, giúp tiết kiệm dung lượng đĩa mà không cần bất kỳ nỗ lực thủ công nào.
Không yêu cầu cơ sở dữ liệu
Tất cả dữ liệu nằm trực tiếp trên hệ thống tệp — không cần quản lý, sao lưu hoặc di chuyển PostgreSQL, MySQL hay Redis cùng với các tệp của bạn.
Tại sao lại chạy Copyparty trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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