Giảm giá lên đến 69% cho Copyparty

Triển khai Copyparty chỉ với một cú nhấp chuột.

Máy chủ tệp di động với quyền truy cập HTTP, WebDAV, SFTP và FTP, tải lên có thể tiếp tục và không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Copyparty chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Copyparty

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Copyparty

Copyparty là một máy chủ tệp tự host, tích hợp số lượng lớn các khả năng vào một container duy nhất mà không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài. Nó phục vụ các tệp qua HTTP, WebDAV, SFTP, FTP và TFTP đồng thời, hỗ trợ tải lên theo từng phần có thể tiếp tục sau khi bị gián đoạn kết nối, và bao gồm một thư viện đa phương tiện đầy đủ với hình thu nhỏ, phát lại âm thanh và tìm kiếm toàn văn bản.

Tự host Copyparty trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một nền tảng chia sẻ tệp riêng tư hoạt động với bất kỳ client tiêu chuẩn nào — từ trình duyệt đến Windows Explorer đến FileZilla — mà không bị khóa nhà cung cấp hoặc phí lưu trữ định kỳ. Vì mọi thứ chạy trong một container với dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên filesystem, việc sao lưu và di chuyển trở nên đơn giản.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Copyparty

Truy cập đa giao thức

Cung cấp tệp đồng thời qua HTTP, WebDAV, SFTP, FTP và TFTP để mọi client — trình duyệt, trình quản lý tệp hoặc công cụ CLI — kết nối bằng giao thức gốc của nó.

Tải lên có thể tiếp tục

Hỗ trợ tải lên theo khối cho phép việc truyền tải các tệp lớn tự động tiếp tục sau các gián đoạn mạng mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Thư viện phương tiện tích hợp

Tự động tạo hình thu nhỏ và trích xuất siêu dữ liệu cho các tệp âm thanh và video, biến máy chủ tệp của bạn thành một bộ sưu tập phương tiện có thể duyệt được.

Khử trùng lặp tệp

Khử trùng lặp dựa trên hàm băm phát hiện các tệp trùng lặp khi tải lên và chỉ lưu trữ một bản sao, giúp tiết kiệm dung lượng đĩa mà không cần bất kỳ nỗ lực thủ công nào.

Không yêu cầu cơ sở dữ liệu

Tất cả dữ liệu nằm trực tiếp trên hệ thống tệp — không cần quản lý, sao lưu hoặc di chuyển PostgreSQL, MySQL hay Redis cùng với các tệp của bạn.

Tại sao lại chạy Copyparty trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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