CockroachDB là một cơ sở dữ liệu SQL phân tán mã nguồn mở được thiết kế để tồn tại qua các lỗi phần cứng và sự cố khu vực mà không ảnh hưởng đến tính nhất quán. Nó sử dụng giao thức truyền tải PostgreSQL, nghĩa là các trình điều khiển và công cụ PostgreSQL hiện có hoạt động mà không cần thay đổi mã, đồng thời cung cấp tính năng phân mảnh tự động, phân vùng địa lý và sao chép đa khu vực một cách ngầm.

Triển khai CockroachDB trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một cơ sở dữ liệu SQL cấp độ sản xuất với các đảm bảo ACID, chuyển đổi dự phòng tự động và Bảng điều khiển DB tích hợp để giám sát tình trạng cụm—mà không phải chịu chi phí hoặc sự phức tạp của các dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây được quản lý. Nó lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu thời gian ngừng hoạt động bằng 0 và các đảm bảo giao dịch mạnh mẽ.