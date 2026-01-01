Triển khai CockroachDB với cài đặt một nhấp.
Cơ sở dữ liệu SQL phân tán được xây dựng cho các ứng dụng gốc đám mây yêu cầu khả năng phục hồi, tính nhất quán và khả năng mở rộng theo chiều ngang.
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Những gì bạn có thể xây dựng với CockroachDB
CockroachDB là một cơ sở dữ liệu SQL phân tán mã nguồn mở được thiết kế để tồn tại qua các lỗi phần cứng và sự cố khu vực mà không ảnh hưởng đến tính nhất quán. Nó sử dụng giao thức truyền tải PostgreSQL, nghĩa là các trình điều khiển và công cụ PostgreSQL hiện có hoạt động mà không cần thay đổi mã, đồng thời cung cấp tính năng phân mảnh tự động, phân vùng địa lý và sao chép đa khu vực một cách ngầm.
Triển khai CockroachDB trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một cơ sở dữ liệu SQL cấp độ sản xuất với các đảm bảo ACID, chuyển đổi dự phòng tự động và Bảng điều khiển DB tích hợp để giám sát tình trạng cụm—mà không phải chịu chi phí hoặc sự phức tạp của các dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây được quản lý. Nó lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu thời gian ngừng hoạt động bằng 0 và các đảm bảo giao dịch mạnh mẽ.
Các tính năng chính của CockroachDB
Tương thích PostgreSQL
CockroachDB tương thích với giao thức truyền tải PostgreSQL, nên bất kỳ driver, ORM hoặc công cụ PostgreSQL nào cũng có thể kết nối mà không cần thay đổi mã, giúp việc di chuyển trở nên đơn giản.
Nhân bản dữ liệu tự động
Dữ liệu được tự động sao chép trên các nút với các hệ số sao chép có thể cấu hình, nhờ đó cụm vẫn tiếp tục xử lý các yêu cầu đọc và ghi ngay cả khi một nút gặp sự cố.
Giao dịch ACID phân tán
Cô lập tuần tự hóa hoàn toàn đảm bảo mọi giao dịch đều nhất quán trên tất cả các nút, loại bỏ các thao tác đọc dữ liệu bẩn và ghi ảo thường gặp trong các hệ thống nhất quán cuối cùng.
DB Console tích hợp sẵn
Bảng điều khiển web tích hợp cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về hiệu suất truy vấn, cấu trúc liên kết cụm, mức sử dụng bộ nhớ và các câu lệnh đang hoạt động mà không cần công cụ giám sát bên ngoài.
Mở rộng theo chiều ngang
Thêm các node để mở rộng dung lượng và thông lượng một cách tuyến tính; CockroachDB tự động cân bằng lại dữ liệu mà không cần thời gian ngừng hoạt động hoặc can thiệp thủ công.
Tại sao lại chạy CockroachDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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