FossFLOW là một ứng dụng web tiến bộ (PWA) mã nguồn mở để tạo các sơ đồ hạ tầng đẳng áp chuyên nghiệp trực tiếp trong trình duyệt của bạn. Không giống như các công cụ vẽ sơ đồ đám mây lưu trữ tài liệu kiến trúc của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, FossFLOW hoạt động hoàn toàn phía máy khách. Với tính năng tự động lưu sau mỗi 5 giây, xuất JSON và hỗ trợ ngoại tuyến, nó giữ cho các cấu trúc liên kết mạng và thiết kế hệ thống nhạy cảm luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Triển khai FossFLOW trên VPS của bạn bổ sung khả năng lưu trữ sơ đồ phía máy chủ để các sơ đồ tồn tại sau các phiên trình duyệt và có thể truy cập được bởi toàn bộ nhóm của bạn từ bất kỳ thiết bị nào — mà không cần gửi tệp qua email hoặc phụ thuộc vào các nền tảng thương mại phải tuân theo chính sách lưu giữ dữ liệu và các vi phạm bảo mật.