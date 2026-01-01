Triển khai FossFLOW với 1 nhấp cài đặt.
Công cụ vẽ sơ đồ đẳng áp trên trình duyệt lấy quyền riêng tư làm trọng tâm để trực quan hóa cơ sở hạ tầng và kiến trúc hệ thống.
Chọn gói VPS cho FossFLOW
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FossFLOW
FossFLOW là một ứng dụng web tiến bộ (PWA) mã nguồn mở để tạo các sơ đồ hạ tầng đẳng áp chuyên nghiệp trực tiếp trong trình duyệt của bạn. Không giống như các công cụ vẽ sơ đồ đám mây lưu trữ tài liệu kiến trúc của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, FossFLOW hoạt động hoàn toàn phía máy khách. Với tính năng tự động lưu sau mỗi 5 giây, xuất JSON và hỗ trợ ngoại tuyến, nó giữ cho các cấu trúc liên kết mạng và thiết kế hệ thống nhạy cảm luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Triển khai FossFLOW trên VPS của bạn bổ sung khả năng lưu trữ sơ đồ phía máy chủ để các sơ đồ tồn tại sau các phiên trình duyệt và có thể truy cập được bởi toàn bộ nhóm của bạn từ bất kỳ thiết bị nào — mà không cần gửi tệp qua email hoặc phụ thuộc vào các nền tảng thương mại phải tuân theo chính sách lưu giữ dữ liệu và các vi phạm bảo mật.
Các tính năng chính của FossFLOW
Sơ đồ hóa Isometric
Tạo sơ đồ đẳng áp kiểu 3D truyền đạt bố cục hạ tầng, cấu hình tủ rack và các tầng hệ thống rõ ràng hơn sơ đồ 2D phẳng.
Tự động lưu mỗi 5 giây
Công việc được lưu tự động mỗi 5 giây, loại bỏ rủi ro mất tiến độ trong các phiên vẽ sơ đồ dài.
Hỗ trợ ngoại tuyến
Tạo và chỉnh sửa sơ đồ mà không cần kết nối internet — mọi quá trình xử lý đều diễn ra trong trình duyệt của bạn mà không yêu cầu truy cập máy chủ.
JSON nhập & xuất
Chia sẻ sơ đồ dưới dạng tệp JSON di động hoặc nhập sơ đồ hiện có để chỉnh sửa mà không bị khóa định dạng độc quyền nào.
Không yêu cầu tài khoản
Ứng dụng không yêu cầu đăng ký người dùng hoặc xác thực, giúp mọi người trong nhóm của bạn có thể truy cập ngay lập tức.
Tại sao lại chạy FossFLOW trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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