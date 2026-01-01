Triển khai Inkscape với 1 nhấp.
Trình chỉnh sửa đồ họa vector miễn phí và mã nguồn mở, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào thông qua môi trường máy tính để bàn được lưu trữ trên đám mây.
Chọn gói VPS cho Inkscape
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Inkscape
Inkscape là trình chỉnh sửa đồ họa vector mã nguồn mở hàng đầu để tạo logo, biểu tượng, hình minh họa và sơ đồ kỹ thuật ở định dạng SVG. Mẫu này chạy ứng dụng máy tính để bàn Inkscape đầy đủ thông qua KasmVNC, giúp bạn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì cục bộ.
Hosting Inkscape trên một VPS cung cấp cho bạn một không gian làm việc thiết kế bền vững theo bạn trên mọi thiết bị. Các tiện ích mở rộng, bảng màu, mẫu và tệp dự án tùy chỉnh của bạn luôn có sẵn, và môi trường được bảo mật bằng HTTPS với xác thực mật khẩu — không yêu cầu VPN hoặc đồng bộ hóa máy tính để bàn.
Các tính năng chính của Inkscape
Máy tính để bàn có thể truy cập bằng trình duyệt
Ứng dụng Inkscape đầy đủ chạy trong trình duyệt của bạn thông qua KasmVNC, cho phép bạn truy cập vào không gian làm việc thiết kế của mình từ bất kỳ thiết bị nào.
SVG-Native chỉnh sửa
Inkscape hoạt động trực tiếp với hình học SVG nên tác phẩm nghệ thuật có thể mở rộng đến bất kỳ độ phân giải nào mà không giảm chất lượng — lý tưởng cho web và in ấn.
Chỉnh sửa Node nâng cao
Các công cụ thao tác nút và đường cong Bezier chính xác giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các đường dẫn để thực hiện các tác phẩm minh họa và biểu tượng chi tiết.
Tiện ích mở rộng và Kịch bản
Hàng trăm tiện ích mở rộng tích hợp sẵn và của cộng đồng cho phép tự động hóa, hiệu ứng tùy chỉnh và tích hợp quy trình làm việc trực tiếp bên trong Inkscape.
Không gian làm việc bền vững
Tệp dự án, phông chữ, bảng màu và tùy chọn duy trì qua các phiên trong một Docker volume được đặt tên, tồn tại qua các lần khởi động lại và cập nhật container.
Tại sao lại chạy Inkscape trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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