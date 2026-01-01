Triển khai Teedy với 1 nhấp.
Hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở với OCR và tìm kiếm toàn văn bản để sắp xếp các bản quét, PDF và tệp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Teedy
Teedy là một hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở, biến một chồng giấy tờ đã quét, PDF và các tệp kỹ thuật số thành một kho lưu trữ có cấu trúc, có thể tìm kiếm. Mọi tài liệu được tải lên đều được chạy qua OCR để văn bản của nó có thể tìm kiếm đầy đủ, và một hệ thống thẻ linh hoạt, các danh mục phân cấp và siêu dữ liệu tùy chỉnh giúp các bộ sưu tập lớn được sắp xếp gọn gàng. Giao diện web đáp ứng sạch sẽ, tài khoản đa người dùng với quyền hạn chi tiết và một API REST hoàn chỉnh làm cho nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ.
Tự lưu trữ Teedy trên VPS của riêng bạn giúp giữ các giấy tờ nhạy cảm — hợp đồng, hóa đơn, hồ sơ thuế và tài liệu nhận dạng — bên trong cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì đám mây của bên thứ ba, đồng thời vẫn cung cấp OCR, tìm kiếm toàn văn và tính năng lập phiên bản thân thiện với kiểm toán ngay lập tức.
Các tính năng chính của Teedy
Trích xuất văn bản OCR
Tự động trích xuất văn bản từ hình ảnh được quét và PDF bằng OCR tích hợp sẵn, giúp mọi tài liệu có thể tìm kiếm đầy đủ.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm toàn bộ kho lưu trữ theo nội dung tài liệu, thẻ hoặc siêu dữ liệu để định vị bất kỳ tệp nào trong vài giây.
Thẻ và metadata
Tổ chức tài liệu bằng các thẻ phân cấp, trường siêu dữ liệu tùy chỉnh và mối quan hệ, thay vì cấu trúc thư mục cứng nhắc.
Quyền đa người dùng
Tạo tài khoản người dùng và nhóm với danh sách kiểm soát truy cập chi tiết để các nhóm chia sẻ tài liệu một cách an toàn.
REST API và tự động hóa
Tự động hóa việc tải lên, nhập dữ liệu và tích hợp thông qua API REST hoàn chỉnh và hỗ trợ nhập từ email.
Tại sao lại chạy Teedy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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