Teedy là một hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở, biến một chồng giấy tờ đã quét, PDF và các tệp kỹ thuật số thành một kho lưu trữ có cấu trúc, có thể tìm kiếm. Mọi tài liệu được tải lên đều được chạy qua OCR để văn bản của nó có thể tìm kiếm đầy đủ, và một hệ thống thẻ linh hoạt, các danh mục phân cấp và siêu dữ liệu tùy chỉnh giúp các bộ sưu tập lớn được sắp xếp gọn gàng. Giao diện web đáp ứng sạch sẽ, tài khoản đa người dùng với quyền hạn chi tiết và một API REST hoàn chỉnh làm cho nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ.

Tự lưu trữ Teedy trên VPS của riêng bạn giúp giữ các giấy tờ nhạy cảm — hợp đồng, hóa đơn, hồ sơ thuế và tài liệu nhận dạng — bên trong cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì đám mây của bên thứ ba, đồng thời vẫn cung cấp OCR, tìm kiếm toàn văn và tính năng lập phiên bản thân thiện với kiểm toán ngay lập tức.