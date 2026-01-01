TiddlyWiki là một wiki mã nguồn mở độc đáo lưu trữ mọi thứ dưới dạng các đơn vị riêng lẻ gọi là tiddler — ghi chú, tác vụ, hình ảnh, đoạn mã và bất kỳ thông tin nào khác. Không giống như các công cụ ghi chú phân cấp, các tiddler có thể được liên kết, gắn thẻ và nhúng tự do, giúp cơ sở kiến thức của bạn phát triển một cách tự nhiên mà không cần phải ép buộc nội dung vào các thư mục hoặc danh mục.

Tự host TiddlyWiki trên VPS giúp ghi chú và cơ sở kiến thức cá nhân của bạn hoàn toàn riêng tư và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Triển khai này chạy TiddlyWiki ở chế độ server, cung cấp tính năng đồng bộ hóa đa thiết bị và lưu trữ liên tục được hỗ trợ bởi một volume có tên — nhờ đó các tiddler của bạn sẽ không bao giờ bị mất giữa các lần khởi động lại container.