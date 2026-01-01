Triển khai TiddlyWiki với một nhấp.
Sổ tay cá nhân phi tuyến tính mã nguồn mở để ghi lại, sắp xếp và chia sẻ thông tin theo cách riêng của bạn.
Chọn gói VPS cho TiddlyWiki
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TiddlyWiki
TiddlyWiki là một wiki mã nguồn mở độc đáo lưu trữ mọi thứ dưới dạng các đơn vị riêng lẻ gọi là tiddler — ghi chú, tác vụ, hình ảnh, đoạn mã và bất kỳ thông tin nào khác. Không giống như các công cụ ghi chú phân cấp, các tiddler có thể được liên kết, gắn thẻ và nhúng tự do, giúp cơ sở kiến thức của bạn phát triển một cách tự nhiên mà không cần phải ép buộc nội dung vào các thư mục hoặc danh mục.
Tự host TiddlyWiki trên VPS giúp ghi chú và cơ sở kiến thức cá nhân của bạn hoàn toàn riêng tư và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Triển khai này chạy TiddlyWiki ở chế độ server, cung cấp tính năng đồng bộ hóa đa thiết bị và lưu trữ liên tục được hỗ trợ bởi một volume có tên — nhờ đó các tiddler của bạn sẽ không bao giờ bị mất giữa các lần khởi động lại container.
Các tính năng chính của TiddlyWiki
Cấu trúc ghi chú phi tuyến tính
Tiddlers liên kết và nhúng vào nhau một cách tự do, để bạn có thể xây dựng một biểu đồ tri thức mà không bị ép buộc vào các thư mục hoặc hệ thống phân cấp cứng nhắc.
Gắn thẻ và lọc
Gắn thẻ bất kỳ tiddler nào và sử dụng ngôn ngữ lọc mạnh mẽ để tạo danh sách, bảng và chế độ xem động tự động cập nhật khi bạn thêm nội dung.
Wikitext và macros
Ngôn ngữ đánh dấu của TiddlyWiki hỗ trợ transclusion, macro và widget tùy chỉnh để bạn có thể xây dựng các mẫu và thành phần có thể tái sử dụng trên toàn bộ wiki của mình.
Chế độ máy chủ liên tục
Chạy trên Node.js, triển khai này lưu mọi thay đổi vào đĩa ngay lập tức, vì vậy ghi chú của bạn bền vững và có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt.
Hệ sinh thái cắm vào
Mở rộng TiddlyWiki với các plugin để hiển thị Markdown, tô sáng cú pháp code, bảng kanban, sơ đồ và nhiều tính năng khác từ thư viện plugin.
Tại sao lại chạy TiddlyWiki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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