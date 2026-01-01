Directus là một headless CMS mã nguồn mở, linh hoạt, hoạt động trên bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL nào và ngay lập tức cung cấp một REST và GraphQL API động cùng với giao diện quản trị trực quan. Không giống như các nền tảng CMS áp đặt cấu trúc nội dung cứng nhắc, Directus cho phép bạn mô hình hóa dữ liệu chính xác theo cách ứng dụng của bạn cần — sau đó tự động tạo ra một API đầy đủ, không yêu cầu mã.

Tự host Directus trên VPS của riêng bạn giúp nội dung, tài sản truyền thông và dữ liệu người dùng của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Bạn tránh được chi phí theo chỗ ngồi, giới hạn tốc độ API và rủi ro bị khóa nhà cung cấp, đồng thời có được sự linh hoạt để mở rộng nền tảng với các tiện ích mở rộng tùy chỉnh, webhooks và tích hợp phù hợp với quy trình làm việc của bạn.