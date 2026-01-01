Triển khai Directus với một nhấp.
CMS headless mã nguồn mở bao bọc bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL nào với các API REST và GraphQL được tự động tạo.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Directus
Directus là một headless CMS mã nguồn mở, linh hoạt, hoạt động trên bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL nào và ngay lập tức cung cấp một REST và GraphQL API động cùng với giao diện quản trị trực quan. Không giống như các nền tảng CMS áp đặt cấu trúc nội dung cứng nhắc, Directus cho phép bạn mô hình hóa dữ liệu chính xác theo cách ứng dụng của bạn cần — sau đó tự động tạo ra một API đầy đủ, không yêu cầu mã.
Tự host Directus trên VPS của riêng bạn giúp nội dung, tài sản truyền thông và dữ liệu người dùng của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Bạn tránh được chi phí theo chỗ ngồi, giới hạn tốc độ API và rủi ro bị khóa nhà cung cấp, đồng thời có được sự linh hoạt để mở rộng nền tảng với các tiện ích mở rộng tùy chỉnh, webhooks và tích hợp phù hợp với quy trình làm việc của bạn.
Các tính năng chính của Directus
APIs tự động tạo
Mọi mô hình dữ liệu bạn tạo ngay lập tức tạo ra các điểm cuối REST và GraphQL, loại bỏ công việc phát triển API thủ công.
Giao diện quản trị trực quan
Người dùng không chuyên có thể quản lý nội dung, phương tiện và dữ liệu có cấu trúc thông qua giao diện được trau chuốt mà không cần thao tác với mã.
Quyền dựa trên vai trò
Xác định các quy tắc truy cập chi tiết theo vai trò, bộ sưu tập và trường để kiểm soát chính xác ai có thể đọc hoặc ghi dữ liệu nào.
Đăng ký thời gian thực
Các đăng ký dựa trên WebSocket cho phép các ứng dụng khách phản ứng với các thay đổi dữ liệu ngay lập tức mà không cần thăm dò.
Kiến trúc có thể mở rộng
Các hook tùy chỉnh, module và thành phần hiển thị cho phép bạn tùy chỉnh Directus cho bất kỳ quy trình làm việc nội dung hoặc yêu cầu tích hợp nào.
Tại sao lại chạy Directus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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