Hermes Workspace là một giao diện web mã nguồn mở biến Hermes AI agent (của NousResearch) thành một trung tâm chỉ huy đầy đủ tính năng. Nó tích hợp multi-model chat, bộ nhớ liên tục, danh mục hơn 100 skill, một browser-native terminal tích hợp, và một Conductor để điều phối các sub-agents song song — tất cả trong một self-hosted interface duy nhất.

Self-hosting Hermes Workspace trên VPS của bạn có nghĩa là các cuộc trò chuyện, bộ nhớ agent và thông tin đăng nhập của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn có toàn quyền kiểm soát AI provider mà bạn sử dụng (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, và nhiều hơn nữa), không có phí mỗi tin nhắn và không có dữ liệu nào rời khỏi server của bạn.