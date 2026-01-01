Triển khai Hermes Workspace chỉ với một cú nhấp chuột.
Trung tâm điều khiển mã nguồn mở cho tác nhân AI Hermes của bạn — trò chuyện, bộ nhớ, kỹ năng, terminal và tệp trong một giao diện.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Hermes Workspace
Hermes Workspace là một giao diện web mã nguồn mở biến Hermes AI agent (của NousResearch) thành một trung tâm chỉ huy đầy đủ tính năng. Nó tích hợp multi-model chat, bộ nhớ liên tục, danh mục hơn 100 skill, một browser-native terminal tích hợp, và một Conductor để điều phối các sub-agents song song — tất cả trong một self-hosted interface duy nhất.
Self-hosting Hermes Workspace trên VPS của bạn có nghĩa là các cuộc trò chuyện, bộ nhớ agent và thông tin đăng nhập của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn có toàn quyền kiểm soát AI provider mà bạn sử dụng (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, và nhiều hơn nữa), không có phí mỗi tin nhắn và không có dữ liệu nào rời khỏi server của bạn.
Các tính năng chính của Hermes Workspace
Trò chuyện đa mô hình
Chuyển đổi giữa các mô hình cục bộ Claude, GPT, Gemini, Ollama và bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI trong khi trò chuyện mà không mất ngữ cảnh.
Persistent Memory & hơn 100 kỹ năng
Đặc vụ ghi nhớ xuyên suốt các phiên và có thể khai thác từ một danh mục kỹ năng phong phú. Duyệt và chỉnh sửa bộ nhớ và kỹ năng trực tiếp từ giao diện người dùng.
Terminal tích hợp
Chạy lệnh trực tiếp bên trong không gian làm việc với pty gốc trình duyệt đầy đủ màu sắc — không cần chuyển sang phiên SSH riêng biệt.
Conductor — Các Agent song song
Khởi tạo và giám sát nhiều tác nhân phụ song song với trình điều phối nhiệm vụ Conductor và lưới công việc trực tiếp.
PWA ưu tiên di động
Đầy đủ tính năng trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại. Cài đặt vào màn hình chính của bạn và chạy với thông báo đẩy.
Quyền sở hữu dữ liệu tự lưu trữ
Tất cả các phiên tác nhân, bộ nhớ và thông tin xác thực API đều nằm trên VPS của bạn, không giới hạn sử dụng và không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.
Tại sao lại chạy Hermes Workspace trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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