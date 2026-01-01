Giảm giá lên đến 69% cho Hermes Workspace

Triển khai Hermes Workspace chỉ với một cú nhấp chuột.

Trung tâm điều khiển mã nguồn mở cho tác nhân AI Hermes của bạn — trò chuyện, bộ nhớ, kỹ năng, terminal và tệp trong một giao diện.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Hermes Workspace chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Hermes Workspace

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Hermes Workspace

Hermes Workspace là một giao diện web mã nguồn mở biến Hermes AI agent (của NousResearch) thành một trung tâm chỉ huy đầy đủ tính năng. Nó tích hợp multi-model chat, bộ nhớ liên tục, danh mục hơn 100 skill, một browser-native terminal tích hợp, và một Conductor để điều phối các sub-agents song song — tất cả trong một self-hosted interface duy nhất.

Self-hosting Hermes Workspace trên VPS của bạn có nghĩa là các cuộc trò chuyện, bộ nhớ agent và thông tin đăng nhập của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn có toàn quyền kiểm soát AI provider mà bạn sử dụng (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, và nhiều hơn nữa), không có phí mỗi tin nhắn và không có dữ liệu nào rời khỏi server của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Hermes Workspace

Trò chuyện đa mô hình

Chuyển đổi giữa các mô hình cục bộ Claude, GPT, Gemini, Ollama và bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI trong khi trò chuyện mà không mất ngữ cảnh.

Persistent Memory & hơn 100 kỹ năng

Đặc vụ ghi nhớ xuyên suốt các phiên và có thể khai thác từ một danh mục kỹ năng phong phú. Duyệt và chỉnh sửa bộ nhớ và kỹ năng trực tiếp từ giao diện người dùng.

Terminal tích hợp

Chạy lệnh trực tiếp bên trong không gian làm việc với pty gốc trình duyệt đầy đủ màu sắc — không cần chuyển sang phiên SSH riêng biệt.

Conductor — Các Agent song song

Khởi tạo và giám sát nhiều tác nhân phụ song song với trình điều phối nhiệm vụ Conductor và lưới công việc trực tiếp.

PWA ưu tiên di động

Đầy đủ tính năng trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại. Cài đặt vào màn hình chính của bạn và chạy với thông báo đẩy.

Quyền sở hữu dữ liệu tự lưu trữ

Tất cả các phiên tác nhân, bộ nhớ và thông tin xác thực API đều nằm trên VPS của bạn, không giới hạn sử dụng và không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Tại sao lại chạy Hermes Workspace trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
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Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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