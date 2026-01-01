Triển khai Gotify chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ thông báo đẩy tự lưu trữ với API REST đơn giản và phân phối WebSocket thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gotify
Gotify là một máy chủ thông báo đẩy nhẹ, mã nguồn mở cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn theo thời gian thực. Một REST API đơn giản giúp dễ dàng tích hợp thông báo từ các script, công cụ giám sát, cron job và ứng dụng mà không cần phụ thuộc vào Firebase, Pushover hoặc bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào khác. Nó hỗ trợ nhiều ứng dụng khách và sắp xếp thông báo theo nguồn với các cấp độ ưu tiên.
Tự host Gotify giúp giữ tất cả dữ liệu thông báo trên VPS của riêng bạn, đảm bảo quyền riêng tư và tính khả dụng. Dấu chân tài nguyên tối thiểu của nó có nghĩa là nó chạy thoải mái cùng với các ứng dụng khác mà không cạnh tranh về bộ nhớ hoặc CPU.
Các tính năng chính của Gotify
REST API đơn giản
Gửi thông báo từ bất kỳ tập lệnh hoặc ứng dụng nào chỉ với một yêu cầu HTTP POST — không cần SDK và không cần thiết lập phức tạp.
WebSockets thời gian thực
Tin nhắn được đẩy ngay lập tức đến các máy khách được kết nối qua WebSocket, đảm bảo cảnh báo xuất hiện trên thiết bị của bạn ngay khi chúng được gửi đi.
Android & Ứng dụng Web
Nhận thông báo trên thiết bị Android bằng ứng dụng chính thức, hoặc theo dõi tin nhắn trên bất kỳ trình duyệt nào thông qua giao diện web tích hợp.
Hỗ trợ đa ứng dụng
Sắp xếp thông báo theo ứng dụng nguồn với các mã thông báo và cấp độ ưu tiên riêng biệt, giữ cho các cảnh báo giám sát, bản sao lưu và sự kiện CI được tách biệt rõ ràng.
Khả năng mở rộng cắm vào
Mở rộng Gotify bằng các plugin cộng đồng để thêm các nguồn thông báo mới, quy tắc chuyển tiếp và tích hợp tùy chỉnh mà không cần sửa đổi máy chủ cốt lõi.
Tại sao lại chạy Gotify trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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