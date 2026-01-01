Giảm giá lên đến 69% cho WUD

Triển khai WUD với cài đặt một nhấp.

Công cụ giám sát mã nguồn mở phát hiện các bản cập nhật ảnh Docker và thông báo cho bạn qua hàng chục kênh tích hợp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai WUD với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho WUD

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với WUD

WUD (What's Up Docker) là phiên bản kế nhiệm được duy trì tích cực của whats-up-docker, tập trung hoàn toàn vào việc giữ cho các image container luôn cập nhật trên toàn bộ hạ tầng tự host. Nó liên tục kiểm tra các container đang chạy, truy vấn các registry upstream và báo cáo chính xác những image nào có phiên bản mới — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay và các registry tự host đều được hỗ trợ ngay lập tức.

Việc tự host WUD trên VPS của riêng bạn sẽ loại bỏ mọi sự phụ thuộc vào các trình theo dõi cập nhật SaaS của bên thứ ba và giữ toàn bộ kho lưu trữ đội container của bạn bên trong hạ tầng mà bạn kiểm soát. Các trigger có thể phân phối đến Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, các webhook chung hoặc tự động xây dựng lại các stack.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của WUD

Theo dõi đa registry

Theo dõi các bản cập nhật trên Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay và bất kỳ registry tùy chỉnh nào mà không cần tiện ích mở rộng cho từng nhà cung cấp.

Kích hoạt tự động hóa

Định tuyến các sự kiện phiên bản mới đến Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhook chung hoặc các tác vụ xây dựng lại container.

Web UI và REST API

Duyệt các bản cập nhật đang chờ xử lý, kiểm tra các bản tóm tắt và tích hợp với các bảng điều khiển hiện có thông qua một REST API được ghi lại.

Quy tắc giám sát chi tiết

Bao gồm hoặc loại trừ các vùng chứa theo nhãn, tên hoặc kho lưu trữ, và chọn giữa các chiến lược so sánh semver, regex hoặc digest.

Chỉ số Prometheus

Xuất container và cập nhật số liệu trên /metrics để các stack Grafana hiện có có thể cảnh báo về các hình ảnh lỗi thời.

Gọn nhẹ

Chạy dưới dạng một container Node.js duy nhất với dung lượng lưu trữ nhỏ, phù hợp cho các phiên bản VPS nhỏ cùng với các tác vụ sản xuất.

Tại sao lại chạy WUD trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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