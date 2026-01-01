WUD (What's Up Docker) là phiên bản kế nhiệm được duy trì tích cực của whats-up-docker, tập trung hoàn toàn vào việc giữ cho các image container luôn cập nhật trên toàn bộ hạ tầng tự host. Nó liên tục kiểm tra các container đang chạy, truy vấn các registry upstream và báo cáo chính xác những image nào có phiên bản mới — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay và các registry tự host đều được hỗ trợ ngay lập tức.

Việc tự host WUD trên VPS của riêng bạn sẽ loại bỏ mọi sự phụ thuộc vào các trình theo dõi cập nhật SaaS của bên thứ ba và giữ toàn bộ kho lưu trữ đội container của bạn bên trong hạ tầng mà bạn kiểm soát. Các trigger có thể phân phối đến Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, các webhook chung hoặc tự động xây dựng lại các stack.