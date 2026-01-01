Triển khai WUD với cài đặt một nhấp.
Công cụ giám sát mã nguồn mở phát hiện các bản cập nhật ảnh Docker và thông báo cho bạn qua hàng chục kênh tích hợp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WUD
WUD (What's Up Docker) là phiên bản kế nhiệm được duy trì tích cực của whats-up-docker, tập trung hoàn toàn vào việc giữ cho các image container luôn cập nhật trên toàn bộ hạ tầng tự host. Nó liên tục kiểm tra các container đang chạy, truy vấn các registry upstream và báo cáo chính xác những image nào có phiên bản mới — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay và các registry tự host đều được hỗ trợ ngay lập tức.
Việc tự host WUD trên VPS của riêng bạn sẽ loại bỏ mọi sự phụ thuộc vào các trình theo dõi cập nhật SaaS của bên thứ ba và giữ toàn bộ kho lưu trữ đội container của bạn bên trong hạ tầng mà bạn kiểm soát. Các trigger có thể phân phối đến Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, các webhook chung hoặc tự động xây dựng lại các stack.
Các tính năng chính của WUD
Theo dõi đa registry
Theo dõi các bản cập nhật trên Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay và bất kỳ registry tùy chỉnh nào mà không cần tiện ích mở rộng cho từng nhà cung cấp.
Kích hoạt tự động hóa
Định tuyến các sự kiện phiên bản mới đến Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhook chung hoặc các tác vụ xây dựng lại container.
Web UI và REST API
Duyệt các bản cập nhật đang chờ xử lý, kiểm tra các bản tóm tắt và tích hợp với các bảng điều khiển hiện có thông qua một REST API được ghi lại.
Quy tắc giám sát chi tiết
Bao gồm hoặc loại trừ các vùng chứa theo nhãn, tên hoặc kho lưu trữ, và chọn giữa các chiến lược so sánh semver, regex hoặc digest.
Chỉ số Prometheus
Xuất container và cập nhật số liệu trên /metrics để các stack Grafana hiện có có thể cảnh báo về các hình ảnh lỗi thời.
Gọn nhẹ
Chạy dưới dạng một container Node.js duy nhất với dung lượng lưu trữ nhỏ, phù hợp cho các phiên bản VPS nhỏ cùng với các tác vụ sản xuất.
Tại sao lại chạy WUD trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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