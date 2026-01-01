Triển khai n8n với AI Assistant chỉ với 1 nhấp.
Tự động hóa quy trình làm việc với chatbot AI tích hợp giúp lập kế hoạch, xây dựng và gỡ lỗi các quy trình tự động hóa cho bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với n8n with AI Assistant
n8n là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ và API thông qua một trình chỉnh sửa trực quan dựa trên node. Triển khai này bổ sung Trợ lý AI của n8n, một giao diện trò chuyện biến các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên thành các quy trình làm việc hoạt động — nó chọn các node phù hợp, kết nối chúng lại với nhau, viết các biểu thức và giải thích lý do thực thi thất bại thay vì để bạn tự đọc nhật ký.
Trợ lý chạy mã trong một dịch vụ sandbox được triển khai cùng với n8n trên VPS của riêng bạn thay vì một đám mây của bên thứ ba, do đó, logic quy trình làm việc, thông tin xác thực và mã được tạo vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn. Nó được cung cấp bởi Nexos AI, cấp cho trợ lý quyền truy cập vào các mô hình tiên tiến thông qua một khóa duy nhất trong khi bạn giữ các lần thực thi quy trình làm việc không giới hạn và không có giá theo từng tác vụ.
Các tính năng chính của n8n with AI Assistant
Xây dựng quy trình làm việc dựa trên Chat
Mô tả quy trình tự động hóa bạn muốn bằng ngôn ngữ dễ hiểu và trợ lý sẽ xây dựng các nút, kết nối và biểu thức cho bạn.
Code Sandbox tự lưu trữ
Mã được tạo thực thi trong một dịch vụ sandbox biệt lập chạy trên VPS của riêng bạn, vì vậy không có gì được gửi đến nhà cung cấp thực thi bên ngoài.
Gỡ lỗi có hướng dẫn
Hỏi trợ lý lý do tại sao một lần thực thi thất bại và nhận được giải thích kèm theo một bản sửa lỗi cụ thể thay vì phải đào sâu vào các nhật ký thực thi thô.
Truy cập Mô hình AI Nexos
Một khóa Nexos AI cấp quyền truy cập cho trợ lý vào các mô hình hàng đầu, và bạn có thể chuyển đổi mô hình mà nó sử dụng bất cứ lúc nào.
Giải pháp tự động hóa n8n toàn diện
Mọi thứ trong n8n tiêu chuẩn đều được bao gồm — hàng trăm tích hợp, webhook, lịch trình và các node JavaScript tùy chỉnh.
Dữ liệu của bạn luôn nằm trên VPS
Định nghĩa quy trình làm việc, thông tin xác thực API và lịch sử thực thi được lưu trữ trong một vùng lưu trữ liên tục mà bạn kiểm soát và có thể sao lưu thoải mái.
Tại sao lại chạy n8n with AI Assistant trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
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