n8n là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ và API thông qua một trình chỉnh sửa trực quan dựa trên node. Triển khai này bổ sung Trợ lý AI của n8n, một giao diện trò chuyện biến các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên thành các quy trình làm việc hoạt động — nó chọn các node phù hợp, kết nối chúng lại với nhau, viết các biểu thức và giải thích lý do thực thi thất bại thay vì để bạn tự đọc nhật ký.

Trợ lý chạy mã trong một dịch vụ sandbox được triển khai cùng với n8n trên VPS của riêng bạn thay vì một đám mây của bên thứ ba, do đó, logic quy trình làm việc, thông tin xác thực và mã được tạo vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn. Nó được cung cấp bởi Nexos AI, cấp cho trợ lý quyền truy cập vào các mô hình tiên tiến thông qua một khóa duy nhất trong khi bạn giữ các lần thực thi quy trình làm việc không giới hạn và không có giá theo từng tác vụ.