Home Assistant là nền tảng tự động hóa nhà thông minh mã nguồn mở hàng đầu được hàng triệu người dùng trên toàn thế giới tin cậy. Nó hợp nhất các thiết bị thông minh từ nhiều nhà sản xuất khác nhau — đèn, bộ điều nhiệt, camera, hệ thống an ninh và trình phát đa phương tiện — thành một giao diện duy nhất có thể tùy chỉnh, với một công cụ tự động hóa mạnh mẽ hỗ trợ các kịch bản phức tạp được kích hoạt bởi thời gian, trạng thái thiết bị hoặc các sự kiện bên ngoài.

Triển khai Home Assistant trên VPS của riêng bạn đảm bảo nhà thông minh của bạn vẫn hoạt động ngay cả khi có sự cố mất điện cục bộ, cung cấp quyền truy cập từ xa đáng tin cậy từ mọi nơi và giữ tất cả dữ liệu thiết bị cũng như logic tự động hóa hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn mà không phụ thuộc vào các dịch vụ cloud.