Triển khai Home Assistant chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng tự động hóa nhà thông minh mã nguồn mở đề cao quyền riêng tư với hơn 2.000 tích hợp cho thiết bị và dịch vụ thông minh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Home Assistant
Home Assistant là nền tảng tự động hóa nhà thông minh mã nguồn mở hàng đầu được hàng triệu người dùng trên toàn thế giới tin cậy. Nó hợp nhất các thiết bị thông minh từ nhiều nhà sản xuất khác nhau — đèn, bộ điều nhiệt, camera, hệ thống an ninh và trình phát đa phương tiện — thành một giao diện duy nhất có thể tùy chỉnh, với một công cụ tự động hóa mạnh mẽ hỗ trợ các kịch bản phức tạp được kích hoạt bởi thời gian, trạng thái thiết bị hoặc các sự kiện bên ngoài.
Triển khai Home Assistant trên VPS của riêng bạn đảm bảo nhà thông minh của bạn vẫn hoạt động ngay cả khi có sự cố mất điện cục bộ, cung cấp quyền truy cập từ xa đáng tin cậy từ mọi nơi và giữ tất cả dữ liệu thiết bị cũng như logic tự động hóa hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn mà không phụ thuộc vào các dịch vụ cloud.
Các tính năng chính của Home Assistant
2.000+ Tích hợp
Kết nối hầu hết mọi thiết bị nhà thông minh hoặc dịch vụ đám mây thông qua thư viện tích hợp cộng đồng đang phát triển không ngừng.
Kiểm soát Địa phương
Tất cả các tự động hóa chạy cục bộ mà không phụ thuộc vào đám mây, giữ cho ngôi nhà của bạn phản hồi nhanh ngay cả khi kết nối internet bị lỗi.
Tự động hóa mạnh mẽ
Trình chỉnh sửa tự động hóa trực quan và dựa trên YAML hỗ trợ các trình kích hoạt phức tạp, điều kiện và các hành động đa bước cho mọi tình huống.
Bảng điều khiển tùy chỉnh
Bảng điều khiển Lovelace cho phép bạn thiết kế giao diện điều khiển cá nhân hóa cho bất kỳ thiết bị hoặc màn hình nào trong nhà của bạn.
Tích hợp Voice Assistant
Hoạt động với Google Assistant, Amazon Alexa và Siri để điều khiển rảnh tay mọi thiết bị được kết nối.
Giám sát năng lượng
Theo dõi và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong gia đình với các bảng điều khiển giám sát chuyên dụng và dữ liệu tiêu thụ ở cấp độ thiết bị.
Tại sao lại chạy Home Assistant trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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