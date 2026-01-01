Triển khai Sonarr chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý bộ sưu tập chương trình TV tự động theo dõi, tải xuống, đổi tên và sắp xếp các tập từ Usenet và torrents.
Chọn gói VPS cho Sonarr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Sonarr
Sonarr là một trình quản lý bộ sưu tập chương trình TV toàn diện và trình ghi video cá nhân dành cho người dùng Usenet và BitTorrent. Nó giám sát các nguồn cấp dữ liệu RSS để tìm các tập phim mới phát hành, tự động tải chúng xuống thông qua ứng dụng tải xuống ưa thích của bạn và sắp xếp các tệp kết quả với cách đặt tên nhất quán — tất cả mà không cần can thiệp thủ công. Là một thành viên cốt lõi của arr suite, Sonarr tích hợp liền mạch với Radarr, Prowlarr và các máy chủ đa phương tiện như Plex và Jellyfin.
Triển khai Sonarr trên VPS của bạn có nghĩa là nó chạy 24/7, nắm bắt các bản phát hành mới ngay khi chúng xuất hiện ngay cả khi máy tính ở nhà của bạn đã tắt. Bộ nhớ lưu trữ liên tục bảo vệ cấu hình thư viện và hồ sơ chất lượng của bạn, trong khi REST API cho phép tích hợp với các công cụ quản lý yêu cầu để xây dựng một hệ sinh thái truyền thông gia đình hoàn toàn tự động.
Các tính năng chính của Sonarr
Giám sát sự kiện tự động
Theo dõi các tập sắp tới qua nguồn cấp dữ liệu RSS và tự động tải xuống ngay khi các bản phát hành mới có sẵn.
Quản lý hồ sơ chất lượng
Xác định độ phân giải, codec và kích thước tệp ưu tiên cho từng series, và để Sonarr tự động nâng cấp lên các bản phát hành tốt hơn khi chúng xuất hiện.
Tải xuống tích hợp client
Kết nối với qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet và nhiều hơn nữa — hỗ trợ cả quy trình làm việc torrent và Usenet từ một giao diện.
Đồng bộ Máy chủ phương tiện
Kích hoạt cập nhật thư viện tự động trong Plex, Jellyfin, Emby và Kodi sau mỗi lần tải xuống, giúp máy chủ media của bạn luôn được cập nhật mà không cần làm mới thủ công.
Xử lý gói mùa
Xử lý thông minh các bản tải xuống gói mùa bằng cách trích xuất các tập riêng lẻ và đối sánh chúng với các mục phim bộ được theo dõi.
Tại sao lại chạy Sonarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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