Sonarr là một trình quản lý bộ sưu tập chương trình TV toàn diện và trình ghi video cá nhân dành cho người dùng Usenet và BitTorrent. Nó giám sát các nguồn cấp dữ liệu RSS để tìm các tập phim mới phát hành, tự động tải chúng xuống thông qua ứng dụng tải xuống ưa thích của bạn và sắp xếp các tệp kết quả với cách đặt tên nhất quán — tất cả mà không cần can thiệp thủ công. Là một thành viên cốt lõi của arr suite, Sonarr tích hợp liền mạch với Radarr, Prowlarr và các máy chủ đa phương tiện như Plex và Jellyfin.

Triển khai Sonarr trên VPS của bạn có nghĩa là nó chạy 24/7, nắm bắt các bản phát hành mới ngay khi chúng xuất hiện ngay cả khi máy tính ở nhà của bạn đã tắt. Bộ nhớ lưu trữ liên tục bảo vệ cấu hình thư viện và hồ sơ chất lượng của bạn, trong khi REST API cho phép tích hợp với các công cụ quản lý yêu cầu để xây dựng một hệ sinh thái truyền thông gia đình hoàn toàn tự động.