GoCD là một máy chủ phân phối liên tục được phát triển bởi ThoughtWorks, vượt xa CI cơ bản để mô hình hóa toàn bộ quy trình phân phối phần mềm. Điểm mạnh cốt lõi của nó là khả năng xác định các quy trình phức tạp với các phụ thuộc fan-in và fan-out, cho phép các nhóm thể hiện chính xác cách mã di chuyển từ commit đến sản xuất qua nhiều giai đoạn, môi trường và các luồng song song.

Chế độ xem Bản đồ Dòng Giá trị cung cấp cho các nhóm một hình ảnh trực quan theo thời gian thực về mọi bản dựng và triển khai trên toàn bộ quy trình, giúp dễ dàng xác định các nút thắt cổ chai và hiểu trạng thái của bất kỳ bản phát hành nào. GoCD hoạt động thông qua kiến trúc máy chủ và tác nhân nhẹ, vì vậy dung lượng xây dựng có thể mở rộng đơn giản bằng cách thêm nhiều tác nhân hơn. Tự lưu trữ đảm bảo cấu hình quy trình, tạo phẩm và lịch sử triển khai của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.