Triển khai GoCD với một nhấp.
Máy chủ phân phối liên tục mã nguồn mở với khả năng mô hình hóa pipeline mạnh mẽ, ánh xạ dòng giá trị và quản lý phụ thuộc cho các quy trình làm việc phát hành phức tạp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GoCD
GoCD là một máy chủ phân phối liên tục được phát triển bởi ThoughtWorks, vượt xa CI cơ bản để mô hình hóa toàn bộ quy trình phân phối phần mềm. Điểm mạnh cốt lõi của nó là khả năng xác định các quy trình phức tạp với các phụ thuộc fan-in và fan-out, cho phép các nhóm thể hiện chính xác cách mã di chuyển từ commit đến sản xuất qua nhiều giai đoạn, môi trường và các luồng song song.
Chế độ xem Bản đồ Dòng Giá trị cung cấp cho các nhóm một hình ảnh trực quan theo thời gian thực về mọi bản dựng và triển khai trên toàn bộ quy trình, giúp dễ dàng xác định các nút thắt cổ chai và hiểu trạng thái của bất kỳ bản phát hành nào. GoCD hoạt động thông qua kiến trúc máy chủ và tác nhân nhẹ, vì vậy dung lượng xây dựng có thể mở rộng đơn giản bằng cách thêm nhiều tác nhân hơn. Tự lưu trữ đảm bảo cấu hình quy trình, tạo phẩm và lịch sử triển khai của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của GoCD
Sơ đồ chuỗi giá trị
Trực quan hóa mọi bản dựng và triển khai trên toàn bộ quy trình theo thời gian thực, giúp các nút thắt cổ chai và trạng thái phát hành trở nên rõ ràng ngay lập tức.
Mô hình hóa Pipeline
Mô hình hóa các phụ thuộc fan-in và fan-out phức tạp giữa các pipeline để thể hiện chính xác cách mã nguồn luân chuyển từ commit đến sản xuất.
Thực thi song song
Chạy nhiều giai đoạn và công việc song song trong một pipeline để giảm thời gian xây dựng và tối đa hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng.
Mở rộng dựa trên tác nhân
Thêm tác nhân xây dựng để mở rộng dung lượng theo chiều ngang — mỗi tác nhân nhận công việc từ máy chủ và thực hiện chúng một cách độc lập.
Pipeline dưới dạng mã
Lưu cấu hình pipeline trong kho lưu trữ git của bạn và để GoCD tự động đồng bộ hóa và áp dụng các thay đổi trên mỗi lần đẩy.
Tại sao lại chạy GoCD trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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