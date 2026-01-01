Giảm giá lên đến 69% cho Tianji

Triển khai Tianji với 1 nhấp.

Trung tâm thông tin tất cả trong một mã nguồn mở kết hợp phân tích website, giám sát thời gian hoạt động và theo dõi trạng thái máy chủ trên một bảng điều khiển duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Tianji với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Tianji

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Tianji

Tianji là một trung tâm thông tin tổng hợp tất cả trong một mã nguồn mở, tập hợp phân tích website, giám sát thời gian hoạt động và theo dõi trạng thái máy chủ dưới một giao diện duy nhất. Thay vì quản lý các công cụ riêng biệt cho từng vấn đề, Tianji cho phép bạn theo dõi các chỉ số khách truy cập, giám sát liệu các dịch vụ của bạn có thể truy cập được hay không và báo cáo tình trạng máy chủ của bạn — tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất với một hệ thống thông báo hợp nhất.

Được xây dựng cho cả đội nhóm và người vận hành độc lập, Tianji hỗ trợ truy cập đa người dùng với quyền dựa trên vai trò và hạn chế đăng ký mới theo mặc định để chỉ những người dùng được mời mới có thể tham gia. Một OpenAPI tích hợp cung cấp quyền truy cập theo chương trình vào tất cả dữ liệu. Tự lưu trữ giúp giữ dữ liệu phân tích và giám sát của bạn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, tránh xa các nền tảng của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Tianji

Phân tích trang web

Theo dõi lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, nguồn giới thiệu và các thông số UTM mà không cần dựa vào Google Analytics hoặc gửi dữ liệu cho bên thứ ba.

Giám sát Uptime

Liên tục kiểm tra xem các trang web và API của bạn có thể truy cập được hay không và nhận thông báo ngay lập tức khi một dịch vụ ngừng hoạt động.

Theo dõi trạng thái máy chủ

Cài đặt Tianji reporter nhẹ trên bất kỳ máy chủ nào để truyền trực tiếp các chỉ số CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng về bảng điều khiển của bạn.

Thông báo thông minh

Chuyển cảnh báo khi có sự cố ngừng hoạt động và máy chủ đến Telegram, Slack, email, webhook và các kênh khác từ một cấu hình duy nhất.

Truy cập OpenAPI

Một REST API được tài liệu hóa đầy đủ cho phép bạn truy vấn dữ liệu phân tích và giám sát theo lập trình cho các bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc tích hợp.

Tại sao lại chạy Tianji trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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