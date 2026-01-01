Triển khai Tianji với 1 nhấp.
Trung tâm thông tin tất cả trong một mã nguồn mở kết hợp phân tích website, giám sát thời gian hoạt động và theo dõi trạng thái máy chủ trên một bảng điều khiển duy nhất.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Tianji
Tianji là một trung tâm thông tin tổng hợp tất cả trong một mã nguồn mở, tập hợp phân tích website, giám sát thời gian hoạt động và theo dõi trạng thái máy chủ dưới một giao diện duy nhất. Thay vì quản lý các công cụ riêng biệt cho từng vấn đề, Tianji cho phép bạn theo dõi các chỉ số khách truy cập, giám sát liệu các dịch vụ của bạn có thể truy cập được hay không và báo cáo tình trạng máy chủ của bạn — tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất với một hệ thống thông báo hợp nhất.
Được xây dựng cho cả đội nhóm và người vận hành độc lập, Tianji hỗ trợ truy cập đa người dùng với quyền dựa trên vai trò và hạn chế đăng ký mới theo mặc định để chỉ những người dùng được mời mới có thể tham gia. Một OpenAPI tích hợp cung cấp quyền truy cập theo chương trình vào tất cả dữ liệu. Tự lưu trữ giúp giữ dữ liệu phân tích và giám sát của bạn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, tránh xa các nền tảng của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Tianji
Phân tích trang web
Theo dõi lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, nguồn giới thiệu và các thông số UTM mà không cần dựa vào Google Analytics hoặc gửi dữ liệu cho bên thứ ba.
Giám sát Uptime
Liên tục kiểm tra xem các trang web và API của bạn có thể truy cập được hay không và nhận thông báo ngay lập tức khi một dịch vụ ngừng hoạt động.
Theo dõi trạng thái máy chủ
Cài đặt Tianji reporter nhẹ trên bất kỳ máy chủ nào để truyền trực tiếp các chỉ số CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng về bảng điều khiển của bạn.
Thông báo thông minh
Chuyển cảnh báo khi có sự cố ngừng hoạt động và máy chủ đến Telegram, Slack, email, webhook và các kênh khác từ một cấu hình duy nhất.
Truy cập OpenAPI
Một REST API được tài liệu hóa đầy đủ cho phép bạn truy vấn dữ liệu phân tích và giám sát theo lập trình cho các bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc tích hợp.
Tại sao lại chạy Tianji trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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