Tianji là một trung tâm thông tin tổng hợp tất cả trong một mã nguồn mở, tập hợp phân tích website, giám sát thời gian hoạt động và theo dõi trạng thái máy chủ dưới một giao diện duy nhất. Thay vì quản lý các công cụ riêng biệt cho từng vấn đề, Tianji cho phép bạn theo dõi các chỉ số khách truy cập, giám sát liệu các dịch vụ của bạn có thể truy cập được hay không và báo cáo tình trạng máy chủ của bạn — tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất với một hệ thống thông báo hợp nhất.

Được xây dựng cho cả đội nhóm và người vận hành độc lập, Tianji hỗ trợ truy cập đa người dùng với quyền dựa trên vai trò và hạn chế đăng ký mới theo mặc định để chỉ những người dùng được mời mới có thể tham gia. Một OpenAPI tích hợp cung cấp quyền truy cập theo chương trình vào tất cả dữ liệu. Tự lưu trữ giúp giữ dữ liệu phân tích và giám sát của bạn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, tránh xa các nền tảng của bên thứ ba.