Triển khai Nightlio với 1 nhấp.
Công cụ theo dõi tâm trạng và nhật ký hàng ngày tự host, ưu tiên quyền riêng tư — một lựa chọn mã nguồn mở thay thế Daylio dành cho VPS của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Nightlio
Nightlio là một ứng dụng ghi lại tâm trạng và nhật ký hàng ngày tự lưu trữ, được xây dựng như một giải pháp thay thế miễn phí, ưu tiên quyền riêng tư cho các ứng dụng đăng ký như Daylio. Ghi lại tâm trạng theo thang điểm năm, đính kèm các mục nhật ký được định dạng Markdown, gắn thẻ các mục với các nhóm tùy chỉnh và xem xét các mẫu thông qua chế độ xem lịch, bộ đếm chuỗi và số liệu thống kê tổng hợp — tất cả từ một giao diện web đáp ứng hoạt động trên trình duyệt máy tính để bàn và di động.
Chạy Nightlio trên VPS của riêng bạn sẽ giữ mọi mục tâm trạng và ghi chú nhật ký trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ dưới sự kiểm soát của bạn, không có quảng cáo, không có đo lường từ xa và không có rủi ro tường phí xuất hiện giữa bạn và dữ liệu của bạn.
Các tính năng chính của Nightlio
Theo dõi tâm trạng hàng ngày
Ghi lại tâm trạng của bạn theo thang điểm năm cấp độ chỉ với một lần chạm và theo dõi các mẫu hình xuất hiện qua các ngày, tuần và tháng.
Ghi nhật ký Markdown
Đính kèm ghi chú Markdown phong phú vào mỗi mục nhập với tiêu đề, danh sách và liên kết để phản ánh giàu ngữ cảnh.
Nhóm thẻ tùy chỉnh
Tạo các danh mục của riêng bạn như giấc ngủ, năng suất hoặc xã hội và gắn thẻ các mục nhập để khám phá điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.
Lịch và chuỗi
Duyệt lịch sử tâm trạng trên chế độ xem lịch và duy trì động lực với tính năng theo dõi chuỗi nhật ký tích hợp.
Phân tích chuyên sâu
Xem lại tâm trạng trung bình theo thời gian, biểu đồ phân bố tâm trạng và các thành tích được trò chơi hóa nhằm thưởng cho việc ghi nhật ký đều đặn.
Lưu trữ SQLite
Tất cả các mục nhập nằm trong một tệp SQLite duy nhất trên VPS của bạn, dễ dàng sao lưu, di chuyển giữa các máy chủ hoặc xuất bất cứ lúc nào.
Tại sao lại chạy Nightlio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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