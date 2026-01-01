Nightlio là một ứng dụng ghi lại tâm trạng và nhật ký hàng ngày tự lưu trữ, được xây dựng như một giải pháp thay thế miễn phí, ưu tiên quyền riêng tư cho các ứng dụng đăng ký như Daylio. Ghi lại tâm trạng theo thang điểm năm, đính kèm các mục nhật ký được định dạng Markdown, gắn thẻ các mục với các nhóm tùy chỉnh và xem xét các mẫu thông qua chế độ xem lịch, bộ đếm chuỗi và số liệu thống kê tổng hợp — tất cả từ một giao diện web đáp ứng hoạt động trên trình duyệt máy tính để bàn và di động.

Chạy Nightlio trên VPS của riêng bạn sẽ giữ mọi mục tâm trạng và ghi chú nhật ký trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ dưới sự kiểm soát của bạn, không có quảng cáo, không có đo lường từ xa và không có rủi ro tường phí xuất hiện giữa bạn và dữ liệu của bạn.