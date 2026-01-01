Triển khai Smocker với 1 nhấp cài đặt.
HTTP mock server và proxy đơn giản, hiệu quả với giao diện quản trị tích hợp sẵn để kiểm thử và gỡ lỗi API.
Chọn gói VPS cho Smocker
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Smocker
Smocker là một máy chủ giả lập HTTP và proxy mã nguồn mở được xây dựng cho các kỹ sư cần phản hồi API thực tế, có tính xác định trong quá trình phát triển và thử nghiệm. Các nhà phát triển định nghĩa các điểm cuối giả lập một cách khai báo trong YAML hoặc JSON, phát lại các kịch bản và kiểm tra mọi yêu cầu đến trong giao diện người dùng quản trị trực tiếp mà không cần viết bất kỳ mã kết nối nào.
Tự host Smocker trên VPS của riêng bạn cung cấp cho các nhóm một môi trường giả lập dùng chung để kiểm thử tích hợp, xác minh hợp đồng và trình diễn, với toàn quyền kiểm soát quyền truy cập mạng, lưu lượng truy cập đã ghi và các đảm bảo về thời gian hoạt động mà các dịch vụ giả lập công cộng không thể sánh được.
Các tính năng chính của Smocker
Mocks khai báo
Định nghĩa phản hồi HTTP trong YAML hoặc JSON với bộ so khớp yêu cầu, các mẫu động và các kịch bản được sắp xếp để chạy thử nghiệm có thể dự đoán được.
UI quản trị trực tuyến
Kiểm tra mọi yêu cầu đến, xem các mock đã khớp và đặt lại trạng thái từ một bảng điều khiển dựa trên trình duyệt được xây dựng cho các vòng lặp phản hồi nhanh.
Proxy và bản ghi
Chuyển tiếp các yêu cầu không khớp đến một upstream thực và ghi lại các phản hồi dưới dạng các mock có thể tái sử dụng để kiểm tra ngoại tuyến.
Phiên và lịch sử
Nhóm các cuộc gọi vào các phiên được đặt tên để cô lập các lần chạy thử nghiệm, phát lại lưu lượng truy cập và so sánh hành vi giữa các bản phát hành.
Điều khiển REST API
Quản lý mocks, sessions và lịch sử một cách lập trình từ các CI pipelines bằng cách sử dụng một REST API hoàn chỉnh.
Vùng chứa gọn nhẹ
Tệp nhị phân Go đơn được đóng gói dưới dạng một Docker image nhỏ khởi động trong vài mili giây và chạy mượt mà trên bất kỳ gói VPS nào.
Tại sao lại chạy Smocker trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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