Smocker là một máy chủ giả lập HTTP và proxy mã nguồn mở được xây dựng cho các kỹ sư cần phản hồi API thực tế, có tính xác định trong quá trình phát triển và thử nghiệm. Các nhà phát triển định nghĩa các điểm cuối giả lập một cách khai báo trong YAML hoặc JSON, phát lại các kịch bản và kiểm tra mọi yêu cầu đến trong giao diện người dùng quản trị trực tiếp mà không cần viết bất kỳ mã kết nối nào.

Tự host Smocker trên VPS của riêng bạn cung cấp cho các nhóm một môi trường giả lập dùng chung để kiểm thử tích hợp, xác minh hợp đồng và trình diễn, với toàn quyền kiểm soát quyền truy cập mạng, lưu lượng truy cập đã ghi và các đảm bảo về thời gian hoạt động mà các dịch vụ giả lập công cộng không thể sánh được.