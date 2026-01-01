Wealthfolio là một công cụ theo dõi đầu tư mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, tổng hợp các khoản đầu tư từ nhiều nhà môi giới và ngân hàng vào một bảng điều khiển duy nhất. Nó theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, giá trị tài sản ròng, cổ tức và thu nhập, đồng thời so sánh lợi nhuận của bạn với các chỉ số như S&P 500 — tất cả mà không gửi dữ liệu tài chính của bạn đến một đám mây của bên thứ ba.

Tự lưu trữ Wealthfolio trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn hồ sơ tài chính của mình. Ứng dụng lưu trữ mọi thứ trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ, giúp việc sao lưu trở nên đơn giản và loại bỏ phí đăng ký. Với sự hỗ trợ nhập CSV, mô phỏng Monte Carlo cho kế hoạch nghỉ hưu và các đề xuất tái cân bằng danh mục đầu tư tích hợp, nó bao gồm toàn bộ các khía cạnh quản lý đầu tư cá nhân.