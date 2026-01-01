Triển khai Wealthfolio với cài đặt một nhấp.
Công cụ theo dõi đầu tư cá nhân mã nguồn mở cho danh mục đầu tư, giá trị tài sản ròng và phân tích hiệu suất tài chính.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wealthfolio
Wealthfolio là một công cụ theo dõi đầu tư mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, tổng hợp các khoản đầu tư từ nhiều nhà môi giới và ngân hàng vào một bảng điều khiển duy nhất. Nó theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, giá trị tài sản ròng, cổ tức và thu nhập, đồng thời so sánh lợi nhuận của bạn với các chỉ số như S&P 500 — tất cả mà không gửi dữ liệu tài chính của bạn đến một đám mây của bên thứ ba.
Tự lưu trữ Wealthfolio trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn hồ sơ tài chính của mình. Ứng dụng lưu trữ mọi thứ trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ, giúp việc sao lưu trở nên đơn giản và loại bỏ phí đăng ký. Với sự hỗ trợ nhập CSV, mô phỏng Monte Carlo cho kế hoạch nghỉ hưu và các đề xuất tái cân bằng danh mục đầu tư tích hợp, nó bao gồm toàn bộ các khía cạnh quản lý đầu tư cá nhân.
Các tính năng chính của Wealthfolio
Hợp nhất đa môi giới
Tổng hợp tài sản từ nhiều nhà môi giới và tài khoản ngân hàng vào một bảng điều khiển thống nhất, với hỗ trợ nhập CSV để dễ dàng tích hợp.
Phân tích hiệu suất danh mục đầu tư
So sánh hiệu suất tài khoản với các chỉ số chính như S&P 500 và theo dõi lợi nhuận có trọng số thời gian trong toàn bộ lịch sử đầu tư của bạn.
Theo dõi tài sản ròng
Theo dõi tất cả tài sản và nợ phải trả cùng nhau để có được cái nhìn chính xác, cập nhật về tổng thể tình hình tài chính của bạn theo thời gian.
Theo dõi cổ tức và thu nhập
Tự động theo dõi các khoản thanh toán cổ tức và thu nhập lãi trên tất cả các khoản đầu tư, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về các luồng thu nhập thụ động của mình.
Công cụ lập kế hoạch nghỉ hưu
Chạy mô phỏng Monte Carlo và dự phóng FIRE để kiểm tra mức độ chịu đựng của chiến lược tiết kiệm của bạn và ước tính khi nào bạn có thể đạt được độc lập tài chính.
Tái cân bằng danh mục đầu tư
Đặt tỷ lệ phân bổ tài sản mục tiêu và nhận các đề xuất tái cân bằng giúp danh mục đầu tư của bạn phù hợp với chiến lược đầu tư.
Tại sao lại chạy Wealthfolio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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