MindsDB là một nền tảng AI mã nguồn mở mang học máy trực tiếp vào cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu hiện có của bạn thông qua SQL. Thay vì xây dựng các ML pipelines riêng biệt, bạn tạo, huấn luyện và truy vấn các mô hình dự đoán bằng cú pháp SQL tiêu chuẩn trên dữ liệu PostgreSQL, MySQL hoặc MongoDB của bạn. Nó hỗ trợ AutoML, dự báo chuỗi thời gian, phân loại và tích hợp với OpenAI, Hugging Face và các nhà cung cấp AI khác.

Triển khai MindsDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu huấn luyện và các tạo phẩm mô hình trong cơ sở hạ tầng của bạn, cung cấp tài nguyên chuyên dụng để huấn luyện mô hình và loại bỏ chi phí đám mây cho mỗi lần dự đoán — giúp các nhóm dữ liệu tiếp cận AI với chi phí cố định có thể dự đoán được.