Giảm giá lên đến 69% cho MindsDB

Triển khai MindsDB với cài đặt một nhấp.

Nền tảng AI cho phép bạn xây dựng và truy vấn các mô hình học máy từ cơ sở dữ liệu của bạn bằng SQL tiêu chuẩn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MindsDB với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho MindsDB

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MindsDB

MindsDB là một nền tảng AI mã nguồn mở mang học máy trực tiếp vào cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu hiện có của bạn thông qua SQL. Thay vì xây dựng các ML pipelines riêng biệt, bạn tạo, huấn luyện và truy vấn các mô hình dự đoán bằng cú pháp SQL tiêu chuẩn trên dữ liệu PostgreSQL, MySQL hoặc MongoDB của bạn. Nó hỗ trợ AutoML, dự báo chuỗi thời gian, phân loại và tích hợp với OpenAI, Hugging Face và các nhà cung cấp AI khác.

Triển khai MindsDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu huấn luyện và các tạo phẩm mô hình trong cơ sở hạ tầng của bạn, cung cấp tài nguyên chuyên dụng để huấn luyện mô hình và loại bỏ chi phí đám mây cho mỗi lần dự đoán — giúp các nhóm dữ liệu tiếp cận AI với chi phí cố định có thể dự đoán được.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MindsDB

ML dựa trên SQL

Tạo và truy vấn các mô hình học máy bằng SQL tiêu chuẩn — không cần các framework Python hoặc các pipeline ML riêng biệt.

AutoML Engine

Kỹ thuật đặc trưng tự động và lựa chọn mô hình giúp giảm chuyên môn cần thiết để triển khai các mô hình dự đoán chính xác.

Hỗ trợ đa Cơ sở dữ liệu

Kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB và nhiều hơn nữa để huấn luyện các mô hình trực tiếp trên dữ liệu sản xuất hiện có của bạn.

Tích hợp mô hình AI

Tích hợp OpenAI, Hugging Face và các nhà cung cấp khác để thêm NLP được hỗ trợ bởi GPT và các khả năng AI tùy chỉnh thông qua SQL.

Dự báo chuỗi thời gian

Xây dựng các mô hình dự báo nhu cầu, phát hiện bất thường và dự đoán tồn kho mà không cần kiến thức chuyên sâu về ML.

Tại sao lại chạy MindsDB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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