Triển khai MindsDB với cài đặt một nhấp.
Nền tảng AI cho phép bạn xây dựng và truy vấn các mô hình học máy từ cơ sở dữ liệu của bạn bằng SQL tiêu chuẩn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MindsDB
MindsDB là một nền tảng AI mã nguồn mở mang học máy trực tiếp vào cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu hiện có của bạn thông qua SQL. Thay vì xây dựng các ML pipelines riêng biệt, bạn tạo, huấn luyện và truy vấn các mô hình dự đoán bằng cú pháp SQL tiêu chuẩn trên dữ liệu PostgreSQL, MySQL hoặc MongoDB của bạn. Nó hỗ trợ AutoML, dự báo chuỗi thời gian, phân loại và tích hợp với OpenAI, Hugging Face và các nhà cung cấp AI khác.
Triển khai MindsDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu huấn luyện và các tạo phẩm mô hình trong cơ sở hạ tầng của bạn, cung cấp tài nguyên chuyên dụng để huấn luyện mô hình và loại bỏ chi phí đám mây cho mỗi lần dự đoán — giúp các nhóm dữ liệu tiếp cận AI với chi phí cố định có thể dự đoán được.
Các tính năng chính của MindsDB
ML dựa trên SQL
Tạo và truy vấn các mô hình học máy bằng SQL tiêu chuẩn — không cần các framework Python hoặc các pipeline ML riêng biệt.
AutoML Engine
Kỹ thuật đặc trưng tự động và lựa chọn mô hình giúp giảm chuyên môn cần thiết để triển khai các mô hình dự đoán chính xác.
Hỗ trợ đa Cơ sở dữ liệu
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB và nhiều hơn nữa để huấn luyện các mô hình trực tiếp trên dữ liệu sản xuất hiện có của bạn.
Tích hợp mô hình AI
Tích hợp OpenAI, Hugging Face và các nhà cung cấp khác để thêm NLP được hỗ trợ bởi GPT và các khả năng AI tùy chỉnh thông qua SQL.
Dự báo chuỗi thời gian
Xây dựng các mô hình dự báo nhu cầu, phát hiện bất thường và dự đoán tồn kho mà không cần kiến thức chuyên sâu về ML.
Tại sao lại chạy MindsDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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