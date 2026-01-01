SENAITE là một Hệ thống Quản lý Thông tin Phòng thí nghiệm (LIMS) miễn phí và mã nguồn mở, được xây dựng trên máy chủ ứng dụng Plone và được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm chẩn đoán, ngân hàng sinh học, trung tâm nghiên cứu và các chương trình y tế công cộng trên toàn thế giới. Nó quản lý toàn bộ vòng đời phân tích bao gồm đăng ký mẫu, lập kế hoạch bảng tính, nhập kết quả, xác minh, công bố và tạo chứng chỉ.

Việc tự lưu trữ SENAITE trên một VPS giúp giữ dữ liệu phòng thí nghiệm nhạy cảm, tích hợp thiết bị và hồ sơ bệnh nhân dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổ chức. Không có phí cấp phép theo chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp và có quyền truy cập mã nguồn đầy đủ để kiểm toán, tùy chỉnh và các công việc tuân thủ quy định như chứng nhận ISO/IEC 17025.