Triển khai SENAITE LIMS với cài đặt một lần nhấp.
Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm mã nguồn mở bao gồm toàn bộ quy trình làm việc phân tích từ việc tiếp nhận mẫu đến việc xuất bản báo cáo.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SENAITE LIMS
SENAITE là một Hệ thống Quản lý Thông tin Phòng thí nghiệm (LIMS) miễn phí và mã nguồn mở, được xây dựng trên máy chủ ứng dụng Plone và được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm chẩn đoán, ngân hàng sinh học, trung tâm nghiên cứu và các chương trình y tế công cộng trên toàn thế giới. Nó quản lý toàn bộ vòng đời phân tích bao gồm đăng ký mẫu, lập kế hoạch bảng tính, nhập kết quả, xác minh, công bố và tạo chứng chỉ.
Việc tự lưu trữ SENAITE trên một VPS giúp giữ dữ liệu phòng thí nghiệm nhạy cảm, tích hợp thiết bị và hồ sơ bệnh nhân dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổ chức. Không có phí cấp phép theo chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp và có quyền truy cập mã nguồn đầy đủ để kiểm toán, tùy chỉnh và các công việc tuân thủ quy định như chứng nhận ISO/IEC 17025.
Các tính năng chính của SENAITE LIMS
Quy trình làm việc phân tích
Quản lý mẫu, bảng tính, phân tích, xác minh và xuất bản thông qua một máy trạng thái có thể cấu hình được thiết kế cho các hoạt động phòng thí nghiệm.
Tích hợp thiết bị
Nhập kết quả trực tiếp từ thiết bị phòng thí nghiệm thông qua các giao diện tích hợp sẵn, loại bỏ lỗi sao chép thủ công.
Truy xuất kiểm toán
Mọi thay đổi đối với hồ sơ điện tử sẽ tạo ra một bản ghi nhanh bất biến, với người dùng, địa chỉ IP và dấu thời gian được ghi lại tự động.
ISO 17025 sẵn sàng
Kiểm soát quy trình, quyền dựa trên vai trò và chữ ký điện tử hỗ trợ các phòng thí nghiệm đang theo đuổi chứng nhận ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Kết nối các bảng điều khiển bên ngoài, BI tools và cổng thông tin bệnh nhân với SENAITE thông qua REST JSON API tích hợp sẵn của nó.
Tiện ích bổ sung có thể mở rộng
Mở rộng chức năng với các tiện ích bổ sung chính thức cho lưu trữ, quản lý bệnh nhân, phòng xét nghiệm giới thiệu và báo cáo chuyên sâu.
Tại sao lại chạy SENAITE LIMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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