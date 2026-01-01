Triển khai Castopod chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng lưu trữ podcast mã nguồn mở với công cụ phân tích, tính năng xã hội và công cụ kiếm tiền tích hợp sẵn.
Chọn gói VPS cho Castopod
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Castopod
Castopod là một nền tảng podcast hosting mã nguồn mở toàn diện được xây dựng cho những nhà sáng tạo muốn có khả năng xuất bản chuyên nghiệp mà không cần phụ thuộc vào các dịch vụ hosting của bên thứ ba. Nó xử lý việc quản lý tập, tạo RSS feed tự động để phân phối đến tất cả các nền tảng lớn, phân tích người nghe chi tiết, và tích hợp ActivityPub cho mạng xã hội phi tập trung — tất cả trong một gói tự host duy nhất.
Hosting podcast của bạn trên VPS riêng có nghĩa là bạn sở hữu dữ liệu khán giả của mình, tránh phí băng thông theo lượt tải xuống, và giữ toàn quyền kiểm soát việc phân phối nội dung và kiếm tiền mà không bị khóa nền tảng.
Các tính năng chính của Castopod
Tự động phân phối RSS
Tự động tạo và duy trì nguồn cấp dữ liệu RSS podcast của bạn, giúp chương trình của bạn có mặt trên Spotify, Apple Podcasts và mọi thư mục lớn.
Phân tích thính giả
Thống kê lượt tải xuống chi tiết, thông tin nhân khẩu học và các chỉ số tương tác cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về khán giả cần thiết để phát triển chương trình của bạn một cách chiến lược.
Kiếm tiền tích hợp
Các gói đăng ký cao cấp và tính năng hỗ trợ người nghe cho phép bạn xây dựng một mô hình kinh doanh podcast bền vững trực tiếp trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Tích hợp ActivityPub
Kết nối với Fediverse để người nghe trên các nền tảng xã hội phi tập trung có thể theo dõi, bình luận và tương tác mà không cần rời khỏi ứng dụng yêu thích của họ.
Cộng tác đa người dùng
Quyền dựa trên vai trò cho phép các nhóm quản lý các tập, phân tích và xuất bản trên nhiều loạt podcast từ một bảng điều khiển.
Tại sao lại chạy Castopod trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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