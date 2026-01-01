Castopod là một nền tảng podcast hosting mã nguồn mở toàn diện được xây dựng cho những nhà sáng tạo muốn có khả năng xuất bản chuyên nghiệp mà không cần phụ thuộc vào các dịch vụ hosting của bên thứ ba. Nó xử lý việc quản lý tập, tạo RSS feed tự động để phân phối đến tất cả các nền tảng lớn, phân tích người nghe chi tiết, và tích hợp ActivityPub cho mạng xã hội phi tập trung — tất cả trong một gói tự host duy nhất.

Hosting podcast của bạn trên VPS riêng có nghĩa là bạn sở hữu dữ liệu khán giả của mình, tránh phí băng thông theo lượt tải xuống, và giữ toàn quyền kiểm soát việc phân phối nội dung và kiếm tiền mà không bị khóa nền tảng.