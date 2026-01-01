Jump là một trang khởi động tự host nhẹ và trình giám sát trạng thái thời gian thực được thiết kế để giữ tất cả các liên kết quan trọng của bạn được sắp xếp ở một nơi. Được xây dựng bằng PHP và hoạt động như một container Docker duy nhất, nó tải nhanh, duy trì bảo mật và không yêu cầu cơ sở dữ liệu hay các phụ thuộc bên ngoài để hoạt động. Các trang web có thể được định nghĩa thủ công qua tệp JSON, tự động phát hiện từ các container Docker đang chạy, hoặc kết hợp cả hai cách.

Jump hỗ trợ hình nền tùy chỉnh và tích hợp Unsplash, hiển thị đa ngôn ngữ, phân loại trang web dựa trên thẻ, tìm kiếm bằng bàn phím với các công cụ tìm kiếm có thể cấu hình, và tích hợp Open Weather Map tùy chọn để hiển thị thời gian và thời tiết địa phương. Thiết kế gọn gàng, đáp ứng của nó thích ứng với máy tính để bàn và thiết bị di động, cho phép bạn truy cập bất kỳ dịch vụ đã đánh dấu nào chỉ với một cú nhấp chuột từ bất kỳ thiết bị nào.