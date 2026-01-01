Triển khai Jump với cài đặt một lần nhấp.
Một trang khởi động tự host và trang trạng thái thời gian thực cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thì vào tất cả các trang web yêu thích của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất, đầy phong cách.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jump
Jump là một trang khởi động tự host nhẹ và trình giám sát trạng thái thời gian thực được thiết kế để giữ tất cả các liên kết quan trọng của bạn được sắp xếp ở một nơi. Được xây dựng bằng PHP và hoạt động như một container Docker duy nhất, nó tải nhanh, duy trì bảo mật và không yêu cầu cơ sở dữ liệu hay các phụ thuộc bên ngoài để hoạt động. Các trang web có thể được định nghĩa thủ công qua tệp JSON, tự động phát hiện từ các container Docker đang chạy, hoặc kết hợp cả hai cách.
Jump hỗ trợ hình nền tùy chỉnh và tích hợp Unsplash, hiển thị đa ngôn ngữ, phân loại trang web dựa trên thẻ, tìm kiếm bằng bàn phím với các công cụ tìm kiếm có thể cấu hình, và tích hợp Open Weather Map tùy chọn để hiển thị thời gian và thời tiết địa phương. Thiết kế gọn gàng, đáp ứng của nó thích ứng với máy tính để bàn và thiết bị di động, cho phép bạn truy cập bất kỳ dịch vụ đã đánh dấu nào chỉ với một cú nhấp chuột từ bất kỳ thiết bị nào.
Các tính năng chính của Jump
Giám sát trạng thái thời gian thực
Jump kiểm tra tính khả dụng của mọi trang web trên bảng điều khiển của bạn và hiển thị các chỉ báo trạng thái trực tiếp để bạn biết ngay lập tức nếu một dịch vụ bị ngừng hoạt động.
Docker Tự động phát hiện
Tự động liệt kê các container Docker đang chạy dưới dạng các mục trên bảng điều khiển bằng cách sử dụng nhãn container, giữ cho trang khởi động của bạn đồng bộ với cơ sở hạ tầng mà không cần cập nhật thủ công.
Tổ chức dựa trên thẻ
Nhóm các trang web bằng thẻ và điều hướng giữa các trang theo chủ đề, giữ các liên kết được sử dụng nhiều nhất của bạn hiển thị trên màn hình chính trong khi các danh sách dài hơn vẫn được phân loại gọn gàng.
Tìm kiếm bằng bàn phím
Mở thanh tìm kiếm đa công cụ bằng Ctrl+Shift+/ và tìm kiếm trên Google, DuckDuckGo, Bing, hoặc bất kỳ công cụ tùy chỉnh nào mà không cần dùng đến chuột.
Hình nền tùy chỉnh và Thời tiết
Sử dụng hình nền của riêng bạn hoặc kết nối Unsplash để có phong cảnh ngẫu nhiên, và thêm khóa API Open Weather Map để hiển thị giờ địa phương và điều kiện thời tiết hiện tại.
Không yêu cầu Cơ sở dữ liệu
Jump chạy dưới dạng một container duy nhất không có cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp việc triển khai, sao lưu và di chuyển giữa các máy chủ trở nên cực kỳ dễ dàng.
Tại sao lại chạy Jump trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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