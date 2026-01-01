Triển khai Mini QR với 1 nhấp cài đặt.
Trình tạo mã QR tự lưu trữ với màu sắc, kiểu dáng tùy chỉnh và xuất ra PNG, SVG hoặc ASCII.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mini QR
Mini QR là một trình tạo mã QR tự lưu trữ được xây dựng bằng Vue 3. Nó vượt xa các mã đen trắng cơ bản — bạn có thể tùy chỉnh kiểu chấm, kiểu góc, màu sắc và khung, sau đó xuất kết quả dưới dạng PNG, JPG, SVG hoặc văn bản ASCII. Một máy quét tích hợp chấp nhận đầu vào từ camera hoặc tải lên hình ảnh, và một chế độ hàng loạt tạo nhiều mã từ một tệp CSV chỉ trong một lần.
Tự lưu trữ Mini QR có nghĩa là dữ liệu QR của bạn — URLs, vCards, thông tin đăng nhập WiFi hoặc bất kỳ dữ liệu tùy chỉnh nào — không bao giờ đi qua một dịch vụ của bên thứ ba. Ứng dụng không có cơ sở dữ liệu và không có tài khoản, vì vậy không có gì phải quản lý sau khi triển khai.
Các tính năng chính của Mini QR
Tạo kiểu QR tùy chỉnh
Điều chỉnh các mẫu chấm, hình dạng góc, màu sắc và các yếu tố khung để phù hợp với bất kỳ thương hiệu hoặc phong cách thẩm mỹ nào — vượt xa các mã đen trắng tiêu chuẩn.
Nhiều định dạng xuất
Tải xuống các mã đã hoàn thành dưới dạng văn bản PNG, JPG, SVG hoặc ASCII/Unicode, đảm bảo đầu ra tương thích với mọi trường hợp sử dụng tiếp theo.
Máy quét mã QR tích hợp sẵn
Quét mã QR trực tiếp trong trình duyệt qua camera hoặc bằng cách tải lên hình ảnh — không cần ứng dụng hay plugin riêng biệt.
Tạo hàng loạt CSV
Tải lên tệp CSV để tạo nhiều mã QR chỉ trong một lần, hữu ích cho nhãn sản phẩm, vé sự kiện hoặc in danh thiếp.
Mẫu dữ liệu
Các biểu mẫu nhập liệu được tạo sẵn cho URL, email, vCard, thông tin đăng nhập WiFi và các định dạng phổ biến khác giúp mã hóa dữ liệu có cấu trúc nhanh chóng và không lỗi.
Tại sao lại chạy Mini QR trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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