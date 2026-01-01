Mini QR là một trình tạo mã QR tự lưu trữ được xây dựng bằng Vue 3. Nó vượt xa các mã đen trắng cơ bản — bạn có thể tùy chỉnh kiểu chấm, kiểu góc, màu sắc và khung, sau đó xuất kết quả dưới dạng PNG, JPG, SVG hoặc văn bản ASCII. Một máy quét tích hợp chấp nhận đầu vào từ camera hoặc tải lên hình ảnh, và một chế độ hàng loạt tạo nhiều mã từ một tệp CSV chỉ trong một lần.

Tự lưu trữ Mini QR có nghĩa là dữ liệu QR của bạn — URLs, vCards, thông tin đăng nhập WiFi hoặc bất kỳ dữ liệu tùy chỉnh nào — không bao giờ đi qua một dịch vụ của bên thứ ba. Ứng dụng không có cơ sở dữ liệu và không có tài khoản, vì vậy không có gì phải quản lý sau khi triển khai.