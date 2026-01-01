Giảm giá lên đến 69% cho Serge

Triển khai Serge với 1 nhấp.

Giao diện trò chuyện tự lưu trữ để chạy các mô hình LLaMA và Alpaca cục bộ thông qua llama.cpp mà không tốn chi phí API.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Serge với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Serge

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Serge

Serge là một giao diện trò chuyện mã nguồn mở để chạy các mô hình ngôn ngữ thuộc dòng LLaMA cục bộ thông qua llama.cpp, với sự hỗ trợ hàng đầu cho Alpaca, Vicuna, GPT4All và các mô hình tinh chỉnh khác của cộng đồng. Nó tích hợp giao diện web SvelteKit, phần phụ trợ FastAPI và một kho đăng ký mô hình được hỗ trợ bởi Redis vào một container duy nhất, để bạn có thể tải các mô hình GGUF, quản lý các phiên trò chuyện và điều chỉnh các tham số suy luận mà không cần kết nối nhiều dịch vụ.

Tự host Serge giữ mọi lời nhắc và phản hồi trên VPS của riêng bạn — không có API bên ngoài, không có đo từ xa và không có chi phí cho mỗi token. Suy luận chỉ bằng CPU hoạt động ngay lập tức, biến nó thành một cách thiết thực để chạy các LLM riêng tư mà không phải trả tiền cho thời gian GPU trên đám mây hoặc đăng ký dịch vụ AI của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Serge

Chạy trên CPU

llama.cpp hỗ trợ suy luận hoàn toàn cục bộ mà không cần GPU, vì vậy bạn có thể trò chuyện với các mô hình LLaMA đã được lượng tử hóa trên một VPS tiêu chuẩn.

Kho lưu trữ mô hình tích hợp

Kéo và chuyển đổi giữa Alpaca, Vicuna, GPT4All, và các mô hình GGUF khác trực tiếp từ web UI mà không cần sao chép tệp thủ công.

Suy luận có thể tinh chỉnh

Điều chỉnh nhiệt độ, top-k, top-p, độ dài ngữ cảnh và các thông số tạo sinh khác cho mỗi cuộc trò chuyện để kiểm soát phong cách và chất lượng phản hồi.

Lịch sử trò chuyện liên tục

Các cuộc trò chuyện và trọng số mô hình đã tải xuống được lưu trữ trong Docker volumes và tồn tại qua khởi động lại container và nâng cấp.

REST API kèm theo

FastAPI backend cung cấp các endpoint chat, model và session để bạn có thể tích hợp Serge với các script, bot hoặc app tùy chỉnh.

Không có khóa API bên ngoài

Mọi thứ chạy trong một container mà không yêu cầu tài khoản OpenAI, Anthropic hoặc đám mây — các lời nhắc không bao giờ rời khỏi VPS của bạn.

Tại sao lại chạy Serge trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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