Serge là một giao diện trò chuyện mã nguồn mở để chạy các mô hình ngôn ngữ thuộc dòng LLaMA cục bộ thông qua llama.cpp, với sự hỗ trợ hàng đầu cho Alpaca, Vicuna, GPT4All và các mô hình tinh chỉnh khác của cộng đồng. Nó tích hợp giao diện web SvelteKit, phần phụ trợ FastAPI và một kho đăng ký mô hình được hỗ trợ bởi Redis vào một container duy nhất, để bạn có thể tải các mô hình GGUF, quản lý các phiên trò chuyện và điều chỉnh các tham số suy luận mà không cần kết nối nhiều dịch vụ.

Tự host Serge giữ mọi lời nhắc và phản hồi trên VPS của riêng bạn — không có API bên ngoài, không có đo từ xa và không có chi phí cho mỗi token. Suy luận chỉ bằng CPU hoạt động ngay lập tức, biến nó thành một cách thiết thực để chạy các LLM riêng tư mà không phải trả tiền cho thời gian GPU trên đám mây hoặc đăng ký dịch vụ AI của bên thứ ba.