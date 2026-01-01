Triển khai Piwigo với 1 nhấp.
Nền tảng thư viện ảnh mã nguồn mở hoàn thiện với hàng trăm plugin, kiểm soát chia sẻ chi tiết và quy trình nhập hàng loạt dành cho các kho lưu trữ quan trọng.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Piwigo
Piwigo là một trong những ứng dụng thư viện ảnh mã nguồn mở lâu đời nhất, được xây dựng đặc biệt để quản lý các bộ sưu tập ảnh lớn. Không giống như các script thư viện ảnh nhẹ, Piwigo xử lý các kho lưu trữ hàng trăm nghìn ảnh với tính năng lập chỉ mục EXIF/IPTC, hệ thống phân cấp album đa cấp, kích thước hình thu nhỏ có thể cấu hình, quyền truy cập chi tiết cho từng album và một hệ sinh thái plugin với hơn 200 tiện ích mở rộng cộng đồng bao gồm mọi thứ từ nhận dạng khuôn mặt đến các chủ đề tùy chỉnh.
Tự host Piwigo trên VPS của bạn giúp giữ các bản gốc độ phân giải đầy đủ, dữ liệu vị trí và số liệu thống kê lượt xem trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một SaaS ảnh. Ngăn xếp PHP và MySQL rất vững chắc, chạy trên tài nguyên tối thiểu và tạo ra các thư viện ảnh đã trực tuyến trong hai thập kỷ — biến Piwigo thành lựa chọn phổ biến cho các câu lạc bộ, bảo tàng, nhiếp ảnh gia và gia đình muốn kho lưu trữ ảnh của họ tồn tại lâu hơn bất kỳ nhà cung cấp cloud cụ thể nào.
Các tính năng chính của Piwigo
Mở rộng thư viện quy mô lớn
Được thiết kế ngay từ đầu để xử lý kho lưu trữ hàng trăm nghìn bức ảnh với khả năng duyệt, tìm kiếm và phân trang nhanh chóng — không chỉ là các thư viện ảnh quy mô nhỏ dành cho người có sở thích.
Album đa cấp
Sắp xếp ảnh vào các album lồng nhau và album ảo (một ảnh có thể xuất hiện ở nhiều nơi) với quyền truy cập riêng cho từng album để chia sẻ chi tiết.
Lập chỉ mục EXIF và IPTC
Việc tự động trích xuất siêu dữ liệu máy ảnh, ống kính và IPTC giúp ảnh có thể tìm kiếm được theo thân máy ảnh, tiêu cự, vị trí hoặc bất kỳ thẻ tùy chỉnh nào.
Hơn 200 plugin
Danh mục tiện ích mở rộng cộng đồng tích cực bao gồm nhận diện khuôn mặt, đóng dấu bản quyền, chủ đề trình chiếu, trình tải lên di động, chia sẻ mạng xã hội và nhiều hơn nữa.
Chia sẻ chi tiết
Quyền truy cập album công khai, riêng tư, được bảo vệ bằng mật khẩu và bị giới hạn theo nhóm, với quyền tải xuống cho từng ảnh và loại bỏ dữ liệu EXIF cho các album được chia sẻ.
Công cụ nhập hàng loạt
Quy trình làm việc đồng bộ hóa phía máy chủ và FTP/SFTP giúp dễ dàng đẩy hàng nghìn ảnh cùng lúc thay vì nhấp vào từng lượt tải lên một.
Tại sao lại chạy Piwigo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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