Piwigo là một trong những ứng dụng thư viện ảnh mã nguồn mở lâu đời nhất, được xây dựng đặc biệt để quản lý các bộ sưu tập ảnh lớn. Không giống như các script thư viện ảnh nhẹ, Piwigo xử lý các kho lưu trữ hàng trăm nghìn ảnh với tính năng lập chỉ mục EXIF/IPTC, hệ thống phân cấp album đa cấp, kích thước hình thu nhỏ có thể cấu hình, quyền truy cập chi tiết cho từng album và một hệ sinh thái plugin với hơn 200 tiện ích mở rộng cộng đồng bao gồm mọi thứ từ nhận dạng khuôn mặt đến các chủ đề tùy chỉnh.

Tự host Piwigo trên VPS của bạn giúp giữ các bản gốc độ phân giải đầy đủ, dữ liệu vị trí và số liệu thống kê lượt xem trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì giao cho một SaaS ảnh. Ngăn xếp PHP và MySQL rất vững chắc, chạy trên tài nguyên tối thiểu và tạo ra các thư viện ảnh đã trực tuyến trong hai thập kỷ — biến Piwigo thành lựa chọn phổ biến cho các câu lạc bộ, bảo tàng, nhiếp ảnh gia và gia đình muốn kho lưu trữ ảnh của họ tồn tại lâu hơn bất kỳ nhà cung cấp cloud cụ thể nào.