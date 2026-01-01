MapStore là một sản phẩm WebGIS mã nguồn mở được phát triển bởi GeoSolutions cho phép các nhóm tạo, lưu và chia sẻ bản đồ tương tác, bảng điều khiển và các câu chuyện địa lý sống động ngay trên trình duyệt. Nó hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) và tích hợp nguyên bản với GeoServer, MapServer, các dịch vụ ArcGIS REST, cũng như bất kỳ hệ thống phụ trợ không gian địa lý nào tuân thủ tiêu chuẩn.

Được xây dựng trên OpenLayers, Leaflet và CesiumJS, MapStore hợp nhất các trình xem 2D và 3D, bảng thuộc tính phong phú, tiện ích biểu đồ và trình quản lý ngữ cảnh để điều chỉnh các ứng dụng bản đồ cho các nhóm người dùng khác nhau. Tự lưu trữ trên một VPS chuyên dụng giúp giữ các lớp độc quyền, bản đồ nền và phân tích dưới sự kiểm soát của bạn đồng thời tránh được chi phí tính theo người dùng của các nền tảng GIS được lưu trữ.