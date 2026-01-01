Triển khai MapStore với 1 nhấp.
Khung WebGIS mã nguồn mở để xây dựng bản đồ tương tác, bảng điều khiển và các câu chuyện địa lý 3D từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MapStore
MapStore là một sản phẩm WebGIS mã nguồn mở được phát triển bởi GeoSolutions cho phép các nhóm tạo, lưu và chia sẻ bản đồ tương tác, bảng điều khiển và các câu chuyện địa lý sống động ngay trên trình duyệt. Nó hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) và tích hợp nguyên bản với GeoServer, MapServer, các dịch vụ ArcGIS REST, cũng như bất kỳ hệ thống phụ trợ không gian địa lý nào tuân thủ tiêu chuẩn.
Được xây dựng trên OpenLayers, Leaflet và CesiumJS, MapStore hợp nhất các trình xem 2D và 3D, bảng thuộc tính phong phú, tiện ích biểu đồ và trình quản lý ngữ cảnh để điều chỉnh các ứng dụng bản đồ cho các nhóm người dùng khác nhau. Tự lưu trữ trên một VPS chuyên dụng giúp giữ các lớp độc quyền, bản đồ nền và phân tích dưới sự kiểm soát của bạn đồng thời tránh được chi phí tính theo người dùng của các nền tảng GIS được lưu trữ.
Các tính năng chính của MapStore
Bản đồ và Bảng điều khiển
Tạo bản đồ 2D tương tác và bảng điều khiển dữ liệu với biểu đồ, bộ đếm và tiện ích văn bản cập nhật từ các lớp WMS, WFS và WPS trực tiếp.
3D GeoStories
Xây dựng các câu chuyện địa lý tường thuật với các cảnh 3D được hỗ trợ bởi CesiumJS, hoạt ảnh bay đến và phương tiện nhúng để truyền đạt dữ liệu không gian đến đối tượng không chuyên về GIS.
Tiêu chuẩn OGC
Hỗ trợ tích hợp cho WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW và 3D Tiles kết nối MapStore với GeoServer, MapServer và bất kỳ dịch vụ không gian địa lý tuân thủ nào.
Trình quản lý ngữ cảnh
Cấu hình các ngữ cảnh ứng dụng hiển thị các thanh công cụ, plugin và lớp tùy chỉnh cho các nhóm người dùng cụ thể mà không cần phân nhánh codebase.
Tích hợp danh mục
Tìm kiếm và nhập các lớp từ các danh mục CSW, WMS, WMTS, TMS và ArcGIS REST trực tiếp bên trong trình soạn thảo bản đồ, tăng tốc khám phá dữ liệu.
Bảng thuộc tính
Truy vấn, lọc và chỉnh sửa thuộc tính đối tượng vector bằng một bảng tính đồng bộ hóa theo thời gian thực với ký hiệu bản đồ và các lựa chọn.
Tại sao lại chạy MapStore trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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