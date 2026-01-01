Cloudreve là một nền tảng lưu trữ đám mây tự host mã nguồn mở với hơn 27.000 lượt gắn sao trên GitHub, được xây dựng để cung cấp cho các cá nhân và nhóm một ổ đĩa đám mây riêng tư mà họ hoàn toàn kiểm soát. Nó mang đến trải nghiệm tinh tế, theo phong cách Google Drive — tải lên bằng cách kéo và thả, liên kết có thể chia sẻ, xem trước phương tiện trực tuyến và tích hợp WebDAV trên máy tính để bàn — trong khi lưu trữ mọi tệp trên cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của bạn.

Không giống như các dịch vụ lưu trữ đám mây thương mại, Cloudreve không áp đặt phí mỗi người dùng, không quét tệp và không giới hạn dung lượng lưu trữ ngoài dung lượng đĩa VPS của bạn. Nó hỗ trợ nhiều backend lưu trữ bao gồm đĩa cục bộ, các dịch vụ tương thích S3, OneDrive và Google Drive, cho phép bạn hợp nhất các bộ lưu trữ khác nhau dưới một điểm truy cập duy nhất. Triển khai này kết hợp Cloudreve với PostgreSQL và Redis để lưu trữ siêu dữ liệu đáng tin cậy và duyệt tệp nhanh chóng.