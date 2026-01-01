Triển khai Cloudreve chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng lưu trữ đám mây tự lưu trữ với tính năng chia sẻ tệp, xem trước trực tuyến và hỗ trợ đa người dùng dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.
Chọn gói VPS cho Cloudreve
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cloudreve
Cloudreve là một nền tảng lưu trữ đám mây tự host mã nguồn mở với hơn 27.000 lượt gắn sao trên GitHub, được xây dựng để cung cấp cho các cá nhân và nhóm một ổ đĩa đám mây riêng tư mà họ hoàn toàn kiểm soát. Nó mang đến trải nghiệm tinh tế, theo phong cách Google Drive — tải lên bằng cách kéo và thả, liên kết có thể chia sẻ, xem trước phương tiện trực tuyến và tích hợp WebDAV trên máy tính để bàn — trong khi lưu trữ mọi tệp trên cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của bạn.
Không giống như các dịch vụ lưu trữ đám mây thương mại, Cloudreve không áp đặt phí mỗi người dùng, không quét tệp và không giới hạn dung lượng lưu trữ ngoài dung lượng đĩa VPS của bạn. Nó hỗ trợ nhiều backend lưu trữ bao gồm đĩa cục bộ, các dịch vụ tương thích S3, OneDrive và Google Drive, cho phép bạn hợp nhất các bộ lưu trữ khác nhau dưới một điểm truy cập duy nhất. Triển khai này kết hợp Cloudreve với PostgreSQL và Redis để lưu trữ siêu dữ liệu đáng tin cậy và duyệt tệp nhanh chóng.
Các tính năng chính của Cloudreve
Nhiều backend lưu trữ
Kết nối ổ đĩa cục bộ, các bucket tương thích S3, OneDrive hoặc Google Drive và quản lý tất cả bộ nhớ từ một giao diện hợp nhất.
Chia sẻ tệp an toàn
Tạo liên kết chia sẻ với tính năng bảo vệ bằng mật khẩu tùy chọn, ngày hết hạn và giới hạn lượt tải xuống để kiểm soát ai có thể truy cập nội dung gì.
Xem trước phương tiện truyền thông trực tuyến
Xem trước hình ảnh, video, âm thanh, tài liệu và tệp mã trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải xuống.
Truy cập WebDAV trên desktop
Gắn Cloudreve làm ổ đĩa mạng trên Windows, macOS hoặc Linux để tích hợp hệ thống tệp tin gốc mà không cần phần mềm bổ sung.
Đa người dùng với định mức
Tạo tài khoản người dùng với hạn mức lưu trữ riêng và cấp độ quyền cho gia đình, đội nhóm hoặc khách hàng.
Tại sao lại chạy Cloudreve trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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