Dograh là một nền tảng no-code mã nguồn mở, miễn phí cho phép bạn xây dựng và triển khai các tác nhân giọng nói được hỗ trợ bởi AI mà không cần viết một dòng mã nào. Giao diện kéo và thả của nó giúp bạn từ ý tưởng đến một tác nhân giọng nói hoạt động, sẵn sàng sản xuất chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, với sự hỗ trợ cho hơn 30 ngôn ngữ, phân tích thời gian thực và định tuyến cuộc gọi thông minh được tích hợp ngay từ đầu.

Tự lưu trữ Dograh trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu cuộc trò chuyện, bản ghi và tương tác khách hàng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, điều này rất quan trọng đối với việc tuân thủ GDPR và các ngành có yêu cầu nghiêm ngặt về lưu trú dữ liệu. Các thành phần PostgreSQL, Redis và MinIO đi kèm cung cấp hiệu suất lưu trữ và bộ nhớ đệm mà các tương tác giọng nói độ trễ thấp yêu cầu.