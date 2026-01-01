Triển khai Dograh với 1 nhấp.
Nền tảng mã nguồn mở không mã để xây dựng và triển khai trợ lý giọng nói AI trong vài phút, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dograh
Dograh là một nền tảng no-code mã nguồn mở, miễn phí cho phép bạn xây dựng và triển khai các tác nhân giọng nói được hỗ trợ bởi AI mà không cần viết một dòng mã nào. Giao diện kéo và thả của nó giúp bạn từ ý tưởng đến một tác nhân giọng nói hoạt động, sẵn sàng sản xuất chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, với sự hỗ trợ cho hơn 30 ngôn ngữ, phân tích thời gian thực và định tuyến cuộc gọi thông minh được tích hợp ngay từ đầu.
Tự lưu trữ Dograh trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu cuộc trò chuyện, bản ghi và tương tác khách hàng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, điều này rất quan trọng đối với việc tuân thủ GDPR và các ngành có yêu cầu nghiêm ngặt về lưu trú dữ liệu. Các thành phần PostgreSQL, Redis và MinIO đi kèm cung cấp hiệu suất lưu trữ và bộ nhớ đệm mà các tương tác giọng nói độ trễ thấp yêu cầu.
Các tính năng chính của Dograh
Trình tạo agent không cần mã
Quy trình làm việc kéo và thả cho phép người dùng không chuyên về kỹ thuật thiết kế các luồng hội thoại thoại đầy đủ mà không cần viết bất kỳ dòng mã nào.
Hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ
Tổng hợp và nhận dạng giọng nói đa ngôn ngữ tự nhiên cho phép tương tác với khách hàng bằng ngôn ngữ mà người dùng của bạn ưa thích.
Định tuyến cuộc gọi thông minh
Các yêu cầu phức tạp được tự động chuyển tiếp đến các nhân viên hỗ trợ là người thật, giúp AI xử lý các yêu cầu thông thường một cách hiệu quả.
Phân tích thời gian thực
Bảng điều khiển trực tiếp hiển thị các chỉ số cuộc trò chuyện, tỷ lệ hoàn thành và hiệu suất của tổng đài viên để bạn có thể tối ưu hóa liên tục.
Kiến trúc cho quyền riêng tư
Tất cả dữ liệu cuộc trò chuyện vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn, giúp dễ dàng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ GDPR và ngành.
Tại sao lại chạy Dograh trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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