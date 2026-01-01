Universal Media Server là một máy chủ media mã nguồn mở, tương thích DLNA, truyền phát video, nhạc và ảnh đến bất kỳ thiết bị phát lại tương thích nào — bao gồm TV thông minh, máy chơi game, đầu đĩa Blu-ray và ứng dụng di động. Nó xử lý chuyển mã tức thì cho các định dạng không được thiết bị đích hỗ trợ, sử dụng FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth và VLC làm các backend xử lý.

Một giao diện web tích hợp cho phép bạn cấu hình các thư mục media, hồ sơ chuyển mã và cài đặt thiết bị đã kết nối từ bất kỳ trình duyệt nào. Không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài — Universal Media Server lưu trữ cấu hình của nó cục bộ và tự động xây dựng bộ nhớ đệm metadata. Tự host trên VPS của bạn giúp giữ tất cả lưu lượng media dưới sự kiểm soát của bạn.