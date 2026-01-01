Triển khai Universal Media Server chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ đa phương tiện mã nguồn mở tuân thủ DLNA để truyền phát video, nhạc và ảnh đến bất kỳ TV, bảng điều khiển hoặc trình phát tương thích nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Universal Media Server
Universal Media Server là một máy chủ media mã nguồn mở, tương thích DLNA, truyền phát video, nhạc và ảnh đến bất kỳ thiết bị phát lại tương thích nào — bao gồm TV thông minh, máy chơi game, đầu đĩa Blu-ray và ứng dụng di động. Nó xử lý chuyển mã tức thì cho các định dạng không được thiết bị đích hỗ trợ, sử dụng FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth và VLC làm các backend xử lý.
Một giao diện web tích hợp cho phép bạn cấu hình các thư mục media, hồ sơ chuyển mã và cài đặt thiết bị đã kết nối từ bất kỳ trình duyệt nào. Không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài — Universal Media Server lưu trữ cấu hình của nó cục bộ và tự động xây dựng bộ nhớ đệm metadata. Tự host trên VPS của bạn giúp giữ tất cả lưu lượng media dưới sự kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của Universal Media Server
DLNA và UPnP truyền phát
Phát trực tuyến video, âm thanh và hình ảnh đến bất kỳ thiết bị tương thích DLNA hoặc UPnP nào — TV thông minh, máy chơi game, đầu đĩa Blu-ray và ứng dụng di động.
Chuyển mã tức thì
Tự động chuyển đổi phương tiện sang định dạng mà thiết bị đích hỗ trợ, sử dụng FFmpeg, MEncoder, VLC và các bộ chuyển mã đi kèm khác.
Giao diện Quản lý Web
Cấu hình thư mục media, hồ sơ thiết bị và cài đặt chuyển mã từ giao diện quản trị dựa trên trình duyệt mà không cần truy cập dòng lệnh.
Hỗ trợ nhiều định dạng
Xử lý hầu hết mọi định dạng video và âm thanh bao gồm MKV, AVI, MP4, FLAC và nhiều định dạng khác, với tính năng tự động phát hiện codec cho từng thiết bị.
Không yêu cầu cơ sở dữ liệu
Bộ nhớ đệm cấu hình và siêu dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp cục bộ — không cần dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt để chạy máy chủ.
Tại sao lại chạy Universal Media Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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