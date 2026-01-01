EdgeDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tái định hình mô hình quan hệ. Được xây dựng trên nền tảng đã được kiểm chứng của PostgreSQL, nó giới thiệu một mô hình dữ liệu đối tượng-quan hệ phong phú, tính năng kế thừa lược đồ và EdgeQL — một ngôn ngữ truy vấn được thiết kế để biểu cảm và an toàn hơn SQL. Các nhà phát triển được hưởng lợi từ các thuộc tính tính toán, thuộc tính liên kết và công cụ di chuyển tích hợp giúp loại bỏ việc quản lý lược đồ thủ công.

Tự host EdgeDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình cơ sở dữ liệu, phân bổ tài nguyên và nơi lưu trú dữ liệu. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt PostgreSQL để phù hợp với khối lượng công việc của mình, triển khai các chiến lược sao lưu tùy chỉnh và tích hợp với cơ sở hạ tầng của bạn mà không bị ràng buộc bởi các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.