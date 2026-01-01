Giảm giá lên đến 69% cho EdgeDB

Triển khai EdgeDB với một nhấp cài đặt.

Cơ sở dữ liệu đồ thị quan hệ thế hệ tiếp theo được xây dựng trên PostgreSQL với ngôn ngữ truy vấn hiện đại và mô hình dữ liệu trực quan.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai EdgeDB với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho EdgeDB

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với EdgeDB

EdgeDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tái định hình mô hình quan hệ. Được xây dựng trên nền tảng đã được kiểm chứng của PostgreSQL, nó giới thiệu một mô hình dữ liệu đối tượng-quan hệ phong phú, tính năng kế thừa lược đồ và EdgeQL — một ngôn ngữ truy vấn được thiết kế để biểu cảm và an toàn hơn SQL. Các nhà phát triển được hưởng lợi từ các thuộc tính tính toán, thuộc tính liên kết và công cụ di chuyển tích hợp giúp loại bỏ việc quản lý lược đồ thủ công.

Tự host EdgeDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình cơ sở dữ liệu, phân bổ tài nguyên và nơi lưu trú dữ liệu. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt PostgreSQL để phù hợp với khối lượng công việc của mình, triển khai các chiến lược sao lưu tùy chỉnh và tích hợp với cơ sở hạ tầng của bạn mà không bị ràng buộc bởi các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của EdgeDB

EdgeQL ngôn ngữ truy vấn

Một giải pháp thay thế hiện đại cho SQL với cú pháp trực quan, các biểu thức có thể kết hợp và khả năng duyệt đồ thị đối tượng mạnh mẽ giúp loại bỏ các truy vấn đa kết nối phức tạp.

Mô hình quan hệ đối tượng

Định nghĩa lược đồ sử dụng các kiểu đối tượng với tính kế thừa và các thuộc tính được tính toán, giảm thiểu sự không khớp trở kháng giữa mã ứng dụng và lớp cơ sở dữ liệu.

Di chuyển tự động

Tạo và áp dụng các schema migrations tự động từ các định nghĩa lược đồ của bạn, loại bỏ các tập lệnh ALTER TABLE viết tay và migration drift.

Giao diện quản trị Web

Giao diện dựa trên trình duyệt tích hợp sẵn để khám phá lược đồ, truy vấn tương tác và trực quan hóa dữ liệu mà không cần cài đặt thêm công cụ nào.

Thư viện Client an toàn kiểu

Trình tạo truy vấn chính thức cho TypeScript, Python và Go tạo ra mã truy cập cơ sở dữ liệu an toàn kiểu hoàn toàn trực tiếp từ lược đồ EdgeDB của bạn.

Tại sao lại chạy EdgeDB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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