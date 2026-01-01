Triển khai EdgeDB với một nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu đồ thị quan hệ thế hệ tiếp theo được xây dựng trên PostgreSQL với ngôn ngữ truy vấn hiện đại và mô hình dữ liệu trực quan.
Chọn gói VPS cho EdgeDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với EdgeDB
EdgeDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tái định hình mô hình quan hệ. Được xây dựng trên nền tảng đã được kiểm chứng của PostgreSQL, nó giới thiệu một mô hình dữ liệu đối tượng-quan hệ phong phú, tính năng kế thừa lược đồ và EdgeQL — một ngôn ngữ truy vấn được thiết kế để biểu cảm và an toàn hơn SQL. Các nhà phát triển được hưởng lợi từ các thuộc tính tính toán, thuộc tính liên kết và công cụ di chuyển tích hợp giúp loại bỏ việc quản lý lược đồ thủ công.
Tự host EdgeDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình cơ sở dữ liệu, phân bổ tài nguyên và nơi lưu trú dữ liệu. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt PostgreSQL để phù hợp với khối lượng công việc của mình, triển khai các chiến lược sao lưu tùy chỉnh và tích hợp với cơ sở hạ tầng của bạn mà không bị ràng buộc bởi các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.
Các tính năng chính của EdgeDB
EdgeQL ngôn ngữ truy vấn
Một giải pháp thay thế hiện đại cho SQL với cú pháp trực quan, các biểu thức có thể kết hợp và khả năng duyệt đồ thị đối tượng mạnh mẽ giúp loại bỏ các truy vấn đa kết nối phức tạp.
Mô hình quan hệ đối tượng
Định nghĩa lược đồ sử dụng các kiểu đối tượng với tính kế thừa và các thuộc tính được tính toán, giảm thiểu sự không khớp trở kháng giữa mã ứng dụng và lớp cơ sở dữ liệu.
Di chuyển tự động
Tạo và áp dụng các schema migrations tự động từ các định nghĩa lược đồ của bạn, loại bỏ các tập lệnh ALTER TABLE viết tay và migration drift.
Giao diện quản trị Web
Giao diện dựa trên trình duyệt tích hợp sẵn để khám phá lược đồ, truy vấn tương tác và trực quan hóa dữ liệu mà không cần cài đặt thêm công cụ nào.
Thư viện Client an toàn kiểu
Trình tạo truy vấn chính thức cho TypeScript, Python và Go tạo ra mã truy cập cơ sở dữ liệu an toàn kiểu hoàn toàn trực tiếp từ lược đồ EdgeDB của bạn.
Tại sao lại chạy EdgeDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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