Triển khai Grocy với một nhấp cài đặt.
Ứng dụng quản lý hàng tạp hóa và vật dụng gia đình tự lưu trữ để theo dõi lượng thực phẩm tồn kho, ngày hết hạn và danh sách mua sắm.
Chọn gói VPS cho Grocy
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grocy
Grocy là một hệ thống quản lý gia đình web-based được xây dựng xoay quanh việc quản lý kho thực phẩm. Nó theo dõi những gì bạn có, khi nào hết hạn và lượng bạn tiêu thụ, sau đó sử dụng dữ liệu đó để tạo danh sách mua sắm chính xác, ngăn ngừa lãng phí và giúp bạn lên kế hoạch công thức nấu ăn từ các nguyên liệu đã có sẵn trong tủ đựng thức ăn.
Tự host trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu kho gia đình của bạn được giữ riêng tư, có thể truy cập từ mọi thiết bị gia đình dù ở nhà hay ở cửa hàng, và không bao giờ bị ràng buộc bởi gói đăng ký hoặc bị nhà cung cấp ngừng hoạt động. Ngăn xếp PHP và SQLite nhẹ nhàng chạy thoải mái cùng với các dịch vụ khác ngay cả trên một VPS khiêm tốn.
Các tính năng chính của Grocy
Theo dõi ngày hết hạn
Ghi lại ngày mua và ngày hết hạn cho mỗi sản phẩm để Grocy có thể cảnh báo bạn trước khi các mặt hàng hết hạn, giảm lãng phí thực phẩm trong gia đình.
Danh sách mua sắm thông minh
Danh sách mua sắm được tạo tự động từ yêu cầu công thức và ngưỡng tồn kho tối thiểu, để bạn chỉ mua những gì bạn thực sự cần.
Quét mã vạch
Quét mã vạch sản phẩm từ bất kỳ trình duyệt di động nào để tra cứu và ghi lại các mặt hàng ngay lập tức mà không cần nhập tên sản phẩm hoặc số lượng theo cách thủ công.
Quản lý công thức
Lưu trữ công thức nấu ăn với số lượng nguyên liệu và để Grocy kiểm tra kho hàng hiện tại của bạn trước khi thêm chính xác những gì còn thiếu vào danh sách mua sắm.
Tích hợp nhà thông minh
Một REST API đầy đủ cho phép tích hợp với Home Assistant, các ứng dụng quét mã vạch và các công cụ tự host khác để có một quy trình làm việc gia đình hoàn toàn tự động.
Tại sao lại chạy Grocy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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