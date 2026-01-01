Grocy là một hệ thống quản lý gia đình web-based được xây dựng xoay quanh việc quản lý kho thực phẩm. Nó theo dõi những gì bạn có, khi nào hết hạn và lượng bạn tiêu thụ, sau đó sử dụng dữ liệu đó để tạo danh sách mua sắm chính xác, ngăn ngừa lãng phí và giúp bạn lên kế hoạch công thức nấu ăn từ các nguyên liệu đã có sẵn trong tủ đựng thức ăn.

Tự host trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu kho gia đình của bạn được giữ riêng tư, có thể truy cập từ mọi thiết bị gia đình dù ở nhà hay ở cửa hàng, và không bao giờ bị ràng buộc bởi gói đăng ký hoặc bị nhà cung cấp ngừng hoạt động. Ngăn xếp PHP và SQLite nhẹ nhàng chạy thoải mái cùng với các dịch vụ khác ngay cả trên một VPS khiêm tốn.