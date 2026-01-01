Giảm giá lên đến 69% cho Grocy

Triển khai Grocy với một nhấp cài đặt.

Ứng dụng quản lý hàng tạp hóa và vật dụng gia đình tự lưu trữ để theo dõi lượng thực phẩm tồn kho, ngày hết hạn và danh sách mua sắm.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Grocy với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Grocy

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Grocy

Grocy là một hệ thống quản lý gia đình web-based được xây dựng xoay quanh việc quản lý kho thực phẩm. Nó theo dõi những gì bạn có, khi nào hết hạn và lượng bạn tiêu thụ, sau đó sử dụng dữ liệu đó để tạo danh sách mua sắm chính xác, ngăn ngừa lãng phí và giúp bạn lên kế hoạch công thức nấu ăn từ các nguyên liệu đã có sẵn trong tủ đựng thức ăn.

Tự host trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu kho gia đình của bạn được giữ riêng tư, có thể truy cập từ mọi thiết bị gia đình dù ở nhà hay ở cửa hàng, và không bao giờ bị ràng buộc bởi gói đăng ký hoặc bị nhà cung cấp ngừng hoạt động. Ngăn xếp PHP và SQLite nhẹ nhàng chạy thoải mái cùng với các dịch vụ khác ngay cả trên một VPS khiêm tốn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Grocy

Theo dõi ngày hết hạn

Ghi lại ngày mua và ngày hết hạn cho mỗi sản phẩm để Grocy có thể cảnh báo bạn trước khi các mặt hàng hết hạn, giảm lãng phí thực phẩm trong gia đình.

Danh sách mua sắm thông minh

Danh sách mua sắm được tạo tự động từ yêu cầu công thức và ngưỡng tồn kho tối thiểu, để bạn chỉ mua những gì bạn thực sự cần.

Quét mã vạch

Quét mã vạch sản phẩm từ bất kỳ trình duyệt di động nào để tra cứu và ghi lại các mặt hàng ngay lập tức mà không cần nhập tên sản phẩm hoặc số lượng theo cách thủ công.

Quản lý công thức

Lưu trữ công thức nấu ăn với số lượng nguyên liệu và để Grocy kiểm tra kho hàng hiện tại của bạn trước khi thêm chính xác những gì còn thiếu vào danh sách mua sắm.

Tích hợp nhà thông minh

Một REST API đầy đủ cho phép tích hợp với Home Assistant, các ứng dụng quét mã vạch và các công cụ tự host khác để có một quy trình làm việc gia đình hoàn toàn tự động.

Tại sao lại chạy Grocy trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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