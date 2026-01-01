NocoBase là một nền tảng không cần lập trình/lập trình tối thiểu mã nguồn mở, ưu tiên khả năng mở rộng, kết hợp giao diện trực quan với kiến trúc dựa trên plugin để cả nhà phát triển công dân và kỹ sư đều có thể cộng tác hiệu quả. Công cụ mô hình hóa dữ liệu, trình xây dựng giao diện người dùng kéo và thả và các công cụ tự động hóa quy trình làm việc của nó bao gồm mọi thứ từ các ứng dụng CRUD đơn giản đến các ứng dụng kinh doanh đa người thuê phức tạp.

Việc tự lưu trữ NocoBase trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí theo người dùng, giữ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn và mang lại cho các nhóm phát triển sự tự do cài đặt các plugin tùy chỉnh và tích hợp với các hệ thống nội bộ mà không có bất kỳ hạn chế nào từ nhà cung cấp.