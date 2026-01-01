Triển khai NocoBase với một nhấp cài đặt.
Nền tảng không cần lập trình mã nguồn mở có khả năng mở rộng để xây dựng các công cụ nội bộ và ứng dụng kinh doanh với kiến trúc dựa trên plugin.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NocoBase
NocoBase là một nền tảng không cần lập trình/lập trình tối thiểu mã nguồn mở, ưu tiên khả năng mở rộng, kết hợp giao diện trực quan với kiến trúc dựa trên plugin để cả nhà phát triển công dân và kỹ sư đều có thể cộng tác hiệu quả. Công cụ mô hình hóa dữ liệu, trình xây dựng giao diện người dùng kéo và thả và các công cụ tự động hóa quy trình làm việc của nó bao gồm mọi thứ từ các ứng dụng CRUD đơn giản đến các ứng dụng kinh doanh đa người thuê phức tạp.
Việc tự lưu trữ NocoBase trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí theo người dùng, giữ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn và mang lại cho các nhóm phát triển sự tự do cài đặt các plugin tùy chỉnh và tích hợp với các hệ thống nội bộ mà không có bất kỳ hạn chế nào từ nhà cung cấp.
Các tính năng chính của NocoBase
Mô hình hóa dữ liệu trực quan
Định nghĩa các bảng, trường và các mối quan hệ phức tạp thông qua giao diện trực quan, với sự hỗ trợ cho tất cả các loại trường phổ biến bao gồm tệp đính kèm, công thức và tra cứu.
Trình tạo giao diện người dùng Kéo và thả
Thiết kế giao diện ứng dụng đáp ứng bằng cách sắp xếp các khối và thành phần trên một canvas, mà không yêu cầu mã front-end cho các bố cục tiêu chuẩn.
Kiến trúc dựa trên Cắm vào
Mở rộng nền tảng với các plugin cộng đồng hoặc tùy chỉnh cho các loại trường, hành động và tích hợp mới mà không cần sửa đổi ứng dụng cốt lõi.
Tự động hóa quy trình làm việc
Xây dựng các quy trình kinh doanh có điều kiện và luồng phê duyệt một cách trực quan, kích hoạt các hành động khi dữ liệu thay đổi mà không cần viết logic backend từ đầu.
Quyền dựa trên vai trò
Kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu và các yếu tố giao diện người dùng ở cấp độ vai trò, hỗ trợ đa người thuê và cô lập cấp phòng ban trong một cài đặt duy nhất.
API tự động tạo
Mọi mô hình dữ liệu tự động hiển thị các điểm cuối REST API, cho phép tích hợp với các hệ thống bên ngoài và giao diện người dùng tùy chỉnh mà không cần phát triển thêm.
Tại sao lại chạy NocoBase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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