HyperDX là một nền tảng observability mã nguồn mở hợp nhất logs, traces, metrics và session replays trong một giao diện duy nhất — một giải pháp thay thế tự host cho Datadog và các công cụ APM thương mại khác. Nó được xây dựng trên ClickHouse để truy vấn nhanh chóng dữ liệu telemetry có cardinality cao và hỗ trợ OpenTelemetry nguyên bản, vì vậy bất kỳ ứng dụng nào được trang bị OTEL đều có thể gửi dữ liệu mà không cần custom exporters hoặc proprietary agents.

Tự host HyperDX trên VPS của bạn giúp tránh các khoản phí ingestion theo từng host và từng GB tăng không thể đoán trước theo lưu lượng truy cập. Logs, traces và dữ liệu phiên người dùng — thường chứa customer identifiers, API payloads và chi tiết hệ thống nội bộ — vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn với việc lưu giữ và truy cập hoàn toàn do bạn kiểm soát.