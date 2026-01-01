Triển khai HyperDX chỉ với một nhấp chuột.
Nền tảng quan sát mã nguồn mở hợp nhất nhật ký, dấu vết, số liệu và phát lại phiên trong giao diện kiểu Datadog.
Chọn gói VPS cho HyperDX
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HyperDX
HyperDX là một nền tảng observability mã nguồn mở hợp nhất logs, traces, metrics và session replays trong một giao diện duy nhất — một giải pháp thay thế tự host cho Datadog và các công cụ APM thương mại khác. Nó được xây dựng trên ClickHouse để truy vấn nhanh chóng dữ liệu telemetry có cardinality cao và hỗ trợ OpenTelemetry nguyên bản, vì vậy bất kỳ ứng dụng nào được trang bị OTEL đều có thể gửi dữ liệu mà không cần custom exporters hoặc proprietary agents.
Tự host HyperDX trên VPS của bạn giúp tránh các khoản phí ingestion theo từng host và từng GB tăng không thể đoán trước theo lưu lượng truy cập. Logs, traces và dữ liệu phiên người dùng — thường chứa customer identifiers, API payloads và chi tiết hệ thống nội bộ — vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn với việc lưu giữ và truy cập hoàn toàn do bạn kiểm soát.
Các tính năng chính của HyperDX
Hợp nhất observability
Logs, traces, metrics và bản phát lại phiên nằm trong một UI duy nhất để các kỹ sư có thể chuyển từ một yêu cầu thất bại sang toàn bộ back-trace của nó mà không cần chuyển đổi công cụ.
OpenTelemetry gốc
Thu thập dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ nào được trang bị OpenTelemetry qua OTLP gRPC hoặc HTTP — không yêu cầu trình xuất tùy chỉnh hoặc tác nhân độc quyền.
Truy vấn được hỗ trợ bởi ClickHouse
Được xây dựng trên ClickHouse để tìm kiếm dưới một giây trên các nhật ký và dấu vết có cardinality cao, không có pre-aggregation hoặc sampling tradeoffs.
Phiên phát lại
Phát lại các phiên người dùng frontend được liên kết với dấu vết backend để xem chính xác những gì người dùng đã làm trong những khoảnh khắc trước khi xảy ra lỗi.
Bảng điều khiển và cảnh báo
Xây dựng biểu đồ tùy chỉnh từ bất kỳ tín hiệu nào và kích hoạt cảnh báo về các mẫu nhật ký, lỗi theo dõi hoặc ngưỡng số liệu thông qua Slack, PagerDuty hoặc webhook.
Quyền riêng tư tự lưu trữ
Giữ các định danh khách hàng, tải trọng API và chi tiết hệ thống nội bộ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có mức giá theo từng máy chủ hoặc từng GB.
Tại sao lại chạy HyperDX trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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