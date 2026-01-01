Giảm giá lên đến 69% cho HyperDX

Triển khai HyperDX chỉ với một nhấp chuột.

Nền tảng quan sát mã nguồn mở hợp nhất nhật ký, dấu vết, số liệu và phát lại phiên trong giao diện kiểu Datadog.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai HyperDX chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho HyperDX

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với HyperDX

HyperDX là một nền tảng observability mã nguồn mở hợp nhất logs, traces, metrics và session replays trong một giao diện duy nhất — một giải pháp thay thế tự host cho Datadog và các công cụ APM thương mại khác. Nó được xây dựng trên ClickHouse để truy vấn nhanh chóng dữ liệu telemetry có cardinality cao và hỗ trợ OpenTelemetry nguyên bản, vì vậy bất kỳ ứng dụng nào được trang bị OTEL đều có thể gửi dữ liệu mà không cần custom exporters hoặc proprietary agents.

Tự host HyperDX trên VPS của bạn giúp tránh các khoản phí ingestion theo từng host và từng GB tăng không thể đoán trước theo lưu lượng truy cập. Logs, traces và dữ liệu phiên người dùng — thường chứa customer identifiers, API payloads và chi tiết hệ thống nội bộ — vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn với việc lưu giữ và truy cập hoàn toàn do bạn kiểm soát.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của HyperDX

Hợp nhất observability

Logs, traces, metrics và bản phát lại phiên nằm trong một UI duy nhất để các kỹ sư có thể chuyển từ một yêu cầu thất bại sang toàn bộ back-trace của nó mà không cần chuyển đổi công cụ.

OpenTelemetry gốc

Thu thập dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ nào được trang bị OpenTelemetry qua OTLP gRPC hoặc HTTP — không yêu cầu trình xuất tùy chỉnh hoặc tác nhân độc quyền.

Truy vấn được hỗ trợ bởi ClickHouse

Được xây dựng trên ClickHouse để tìm kiếm dưới một giây trên các nhật ký và dấu vết có cardinality cao, không có pre-aggregation hoặc sampling tradeoffs.

Phiên phát lại

Phát lại các phiên người dùng frontend được liên kết với dấu vết backend để xem chính xác những gì người dùng đã làm trong những khoảnh khắc trước khi xảy ra lỗi.

Bảng điều khiển và cảnh báo

Xây dựng biểu đồ tùy chỉnh từ bất kỳ tín hiệu nào và kích hoạt cảnh báo về các mẫu nhật ký, lỗi theo dõi hoặc ngưỡng số liệu thông qua Slack, PagerDuty hoặc webhook.

Quyền riêng tư tự lưu trữ

Giữ các định danh khách hàng, tải trọng API và chi tiết hệ thống nội bộ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có mức giá theo từng máy chủ hoặc từng GB.

Tại sao lại chạy HyperDX trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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