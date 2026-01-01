Triển khai Firefly III với một nhấp cài đặt.
Kiểm soát hoàn toàn tài chính cá nhân của bạn với một hệ thống kế toán kép self-hosted an toàn.
Chọn gói VPS cho Firefly III
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Firefly III
Firefly III là tiêu chuẩn vàng cho việc quản lý tài chính cá nhân tự lưu trữ. Nó cung cấp một nền tảng toàn diện để theo dõi thu nhập, chi phí và ngân sách của bạn với độ chính xác của phần mềm kế toán chuyên nghiệp. Hệ thống kế toán kép ghi lại mọi giao dịch với đầy đủ ngữ cảnh nguồn và đích, tạo ra một sổ cái chính xác mà bạn có thể kiểm toán bất cứ lúc nào.
Bằng cách tự host trên VPS của riêng bạn, bạn loại bỏ rủi ro chia sẻ dữ liệu tài chính nhạy cảm với các bên tổng hợp dữ liệu thứ ba, đảm bảo giá trị tài sản ròng, thói quen chi tiêu và số dư tài khoản của bạn luôn được bảo mật tuyệt đối mà không có phí đăng ký và không bị khai thác dữ liệu.
Các tính năng chính của Firefly III
Kế toán kép
Đảm bảo độ chính xác tài chính với một hệ thống cấp chuyên nghiệp theo dõi từng xu trên nhiều tài khoản.
Lập ngân sách nâng cao
Đặt ngân sách phức tạp hàng tháng hoặc hàng năm và nhận các chỉ báo trực quan khi bạn sắp đạt đến giới hạn của mình.
Quy tắc tự động hóa
Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo các quy tắc tùy chỉnh tự động phân loại và gắn thẻ giao dịch dựa trên mô tả hoặc số tiền.
Báo cáo chi tiết
Tạo các biểu đồ và đồ thị chuyên sâu để trực quan hóa giá trị tài sản ròng, thói quen chi tiêu và tăng trưởng tài chính của bạn theo thời gian.
Tại sao lại chạy Firefly III trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
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