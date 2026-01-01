Firefly III là tiêu chuẩn vàng cho việc quản lý tài chính cá nhân tự lưu trữ. Nó cung cấp một nền tảng toàn diện để theo dõi thu nhập, chi phí và ngân sách của bạn với độ chính xác của phần mềm kế toán chuyên nghiệp. Hệ thống kế toán kép ghi lại mọi giao dịch với đầy đủ ngữ cảnh nguồn và đích, tạo ra một sổ cái chính xác mà bạn có thể kiểm toán bất cứ lúc nào.

Bằng cách tự host trên VPS của riêng bạn, bạn loại bỏ rủi ro chia sẻ dữ liệu tài chính nhạy cảm với các bên tổng hợp dữ liệu thứ ba, đảm bảo giá trị tài sản ròng, thói quen chi tiêu và số dư tài khoản của bạn luôn được bảo mật tuyệt đối mà không có phí đăng ký và không bị khai thác dữ liệu.