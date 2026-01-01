Jelly-Clipper là một công cụ web mã nguồn mở đi kèm với Jellyfin, biến bất kỳ khoảnh khắc nào trong thư viện đa phương tiện của bạn thành một đoạn clip có thể chia sẻ. Dán URL video Jellyfin, chọn điểm bắt đầu và kết thúc, và Jelly-Clipper sẽ tạo ra một đoạn clip vĩnh viễn được lưu trữ cùng với thư viện của bạn và có thể truy cập bởi mọi người dùng Jellyfin đã xác thực trên phiên bản của bạn.

Tự host Jelly-Clipper trên một VPS giúp giữ các clip, tệp nguồn đã tải xuống và cơ sở dữ liệu SQLite trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có tải lên của bên thứ ba, không có dịch vụ chia sẻ công khai, và một cron job đã lên lịch tự động thu hồi dung lượng lưu trữ bằng cách xóa các bản gốc đã lưu trong bộ nhớ cache cũ hơn cửa sổ lưu giữ của bạn.