Triển khai Jelly-Clipper với 1 nhấp.
Ứng dụng đồng hành tự host cho Jellyfin để tạo, chia sẻ và quản lý các video clip từ thư viện đa phương tiện của bạn.
Chọn gói VPS cho Jelly-Clipper
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jelly-Clipper
Jelly-Clipper là một công cụ web mã nguồn mở đi kèm với Jellyfin, biến bất kỳ khoảnh khắc nào trong thư viện đa phương tiện của bạn thành một đoạn clip có thể chia sẻ. Dán URL video Jellyfin, chọn điểm bắt đầu và kết thúc, và Jelly-Clipper sẽ tạo ra một đoạn clip vĩnh viễn được lưu trữ cùng với thư viện của bạn và có thể truy cập bởi mọi người dùng Jellyfin đã xác thực trên phiên bản của bạn.
Tự host Jelly-Clipper trên một VPS giúp giữ các clip, tệp nguồn đã tải xuống và cơ sở dữ liệu SQLite trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có tải lên của bên thứ ba, không có dịch vụ chia sẻ công khai, và một cron job đã lên lịch tự động thu hồi dung lượng lưu trữ bằng cách xóa các bản gốc đã lưu trong bộ nhớ cache cũ hơn cửa sổ lưu giữ của bạn.
Các tính năng chính của Jelly-Clipper
Trích xuất dựa trên URL
Dán URL video Jellyfin và xác định thời gian bắt đầu và kết thúc để tạo một đoạn clip mà không cần rời khỏi trình duyệt.
Xác thực Jellyfin
Tái sử dụng tài khoản người dùng Jellyfin để chỉ các thành viên của phiên bản Jellyfin của bạn có thể xem, tạo hoặc quản lý clip.
Thư viện clip vĩnh viễn
Các clip đã lưu tồn tại vô thời hạn trong mỗi hồ sơ người dùng với các liên kết có thể chia sẻ có thể truy cập bởi phần còn lại của phiên bản.
Phát lại cục bộ thông minh
Phát hiện khi tệp phương tiện gốc được gắn cục bộ và phát trực tiếp để bỏ qua các lượt tải xuống hoặc chuyển mã không cần thiết.
Dọn dẹp tự động
Một cron job có thể cấu hình sẽ xóa các tệp nguồn đã tải xuống sau một khoảng thời gian lưu giữ để dung lượng video được kiểm soát.
Tại sao lại chạy Jelly-Clipper trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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