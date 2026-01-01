Percona Monitoring and Management (PMM) là một nền tảng mã nguồn mở, miễn phí được xây dựng chuyên biệt cho khả năng quan sát cơ sở dữ liệu. Nó thu thập các chỉ số, phân tích truy vấn và dữ liệu hiệu suất từ MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB và ProxySQL, sau đó hiển thị tất cả trong các bảng điều khiển Grafana được xây dựng sẵn với khả năng phân tích sâu từng truy vấn. PMM bao gồm một công cụ Phân tích Truy vấn (QAN) tích hợp giúp xác định các truy vấn chậm, giải thích các kế hoạch thực thi và theo dõi dấu vân tay truy vấn theo thời gian — mang lại cho các DBA khả năng hiển thị cần thiết để điều chỉnh hiệu suất mà không cần công cụ của bên thứ ba.

Tự lưu trữ PMM trên VPS của bạn giúp giữ các thông tin xác thực cơ sở dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu truy vấn hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không có phí cho mỗi máy chủ, không có phí thoát dữ liệu đám mây và không bị khóa nhà cung cấp — chỉ có toàn quyền kiểm soát các khoảng thời gian lưu giữ, ngưỡng cảnh báo và tùy chỉnh bảng điều khiển.