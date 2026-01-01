Triển khai Percona PMM với cài đặt một lần nhấp.
Nền tảng giám sát và quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, MongoDB và nhiều hơn nữa.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) là một nền tảng mã nguồn mở, miễn phí được xây dựng chuyên biệt cho khả năng quan sát cơ sở dữ liệu. Nó thu thập các chỉ số, phân tích truy vấn và dữ liệu hiệu suất từ MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB và ProxySQL, sau đó hiển thị tất cả trong các bảng điều khiển Grafana được xây dựng sẵn với khả năng phân tích sâu từng truy vấn. PMM bao gồm một công cụ Phân tích Truy vấn (QAN) tích hợp giúp xác định các truy vấn chậm, giải thích các kế hoạch thực thi và theo dõi dấu vân tay truy vấn theo thời gian — mang lại cho các DBA khả năng hiển thị cần thiết để điều chỉnh hiệu suất mà không cần công cụ của bên thứ ba.
Tự lưu trữ PMM trên VPS của bạn giúp giữ các thông tin xác thực cơ sở dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu truy vấn hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không có phí cho mỗi máy chủ, không có phí thoát dữ liệu đám mây và không bị khóa nhà cung cấp — chỉ có toàn quyền kiểm soát các khoảng thời gian lưu giữ, ngưỡng cảnh báo và tùy chỉnh bảng điều khiển.
Các tính năng chính của Percona PMM
Hỗ trợ đa database
Giám sát MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB và ProxySQL từ một giao diện duy nhất mà không cần triển khai các ngăn xếp giám sát riêng biệt cho từng loại cơ sở dữ liệu.
Phân tích truy vấn
Xác định và phân tích các truy vấn chậm nhất và tốn nhiều tài nguyên nhất với phân tích chi tiết kế hoạch thực thi và theo dõi dấu vân tay lịch sử.
Các bảng điều khiển được xây dựng sẵn
Hàng chục bảng điều khiển Grafana được cung cấp sẵn, bao gồm nội bộ InnoDB, độ trễ sao chép, oplog của MongoDB và hoạt động vacuum của PostgreSQL.
Cảnh báo tích hợp
Xác định cảnh báo dựa trên ngưỡng cho độ trễ sao chép, mức sử dụng đĩa, các truy vấn chậm và bão hòa kết nối với Percona Alerting tích hợp sẵn.
Các cố vấn về mối đe dọa bảo mật
Kiểm tra bảo mật cơ sở dữ liệu tự động phát hiện các rủi ro cấu hình như thiếu xác thực, mật khẩu yếu và giao diện quản trị bị lộ.
Kiểm soát lưu giữ dữ liệu
Cấu hình thời gian lưu trữ số liệu và độ phân giải độc lập để cân bằng việc sử dụng dung lượng lưu trữ với mức độ chi tiết bạn cần cho việc lập kế hoạch dung lượng.
Tại sao lại chạy Percona PMM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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