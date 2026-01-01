Triển khai Warracker với một nhấp cài đặt.
Hệ thống quản lý bảo hành tự lưu trữ để theo dõi bảo hành sản phẩm, biên lai và yêu cầu bồi thường tất cả ở một nơi.
Chọn gói VPS cho Warracker
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Warracker
Warracker là một ứng dụng theo dõi bảo hành mã nguồn mở tập trung tất cả các bảo hành sản phẩm, tài liệu mua hàng và lịch sử yêu cầu bồi thường của bạn trong một bảng điều khiển tự host duy nhất. Thay vì tìm kiếm qua các chuỗi email, tủ hồ sơ hoặc bảng tính, bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm với các cảnh báo hết hạn, lưu trữ tài liệu và quyền truy cập đa người dùng cho các nhóm và hộ gia đình.
Tự host Warracker trên VPS của riêng bạn có nghĩa là biên lai mua hàng, bản quét hóa đơn và số sê-ri sản phẩm của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Với các thông báo email và đẩy chủ động qua Apprise, bạn nhận được cảnh báo trước khi bảo hành hết hạn để bạn có thể hành động khi phạm vi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực.
Các tính năng chính của Warracker
Cảnh báo hết hạn bảo hành
Nhận thông báo qua email và thông báo đẩy qua hơn 100 dịch vụ bao gồm Telegram, Slack và Discord trước khi thời hạn bảo hành hết.
Kho tài liệu
Tải lên và đính kèm biên lai, hóa đơn và hướng dẫn sử dụng trực tiếp vào từng hồ sơ bảo hành để truy xuất ngay lập tức khi cần.
Theo dõi vòng đời yêu cầu bồi thường
Quản lý yêu cầu bảo hành từ đầu đến cuối với các cập nhật trạng thái và khả năng hiển thị đầy đủ trong toàn bộ quy trình yêu cầu.
Tìm kiếm và Lọc nâng cao
Tìm bất kỳ bảo hành nào ngay lập tức theo tên sản phẩm, số sê-ri, nhà cung cấp hoặc thẻ tùy chỉnh trên toàn bộ danh mục của bạn.
Truy cập đa người dùng
Chia sẻ hồ sơ bảo hành giữa một nhóm hoặc hộ gia đình với quyền dựa trên vai trò và quyền kiểm soát quản lý của quản trị viên.
Nhập và xuất CSV
Di chuyển các hồ sơ bảo hành hiện có từ bảng tính thông qua nhập CSV và xuất dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào để có tính di động hoàn toàn.
Tại sao lại chạy Warracker trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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