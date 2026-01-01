Warracker là một ứng dụng theo dõi bảo hành mã nguồn mở tập trung tất cả các bảo hành sản phẩm, tài liệu mua hàng và lịch sử yêu cầu bồi thường của bạn trong một bảng điều khiển tự host duy nhất. Thay vì tìm kiếm qua các chuỗi email, tủ hồ sơ hoặc bảng tính, bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm với các cảnh báo hết hạn, lưu trữ tài liệu và quyền truy cập đa người dùng cho các nhóm và hộ gia đình.

Tự host Warracker trên VPS của riêng bạn có nghĩa là biên lai mua hàng, bản quét hóa đơn và số sê-ri sản phẩm của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Với các thông báo email và đẩy chủ động qua Apprise, bạn nhận được cảnh báo trước khi bảo hành hết hạn để bạn có thể hành động khi phạm vi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực.