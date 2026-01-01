Yucca là một đầu ghi video mạng (NVR) tự host được thiết kế để quản lý các IP camera ở mọi quy mô, từ một vài camera an ninh gia đình đến hàng nghìn luồng doanh nghiệp. Nó hỗ trợ các giao thức RTSP, ONVIF và các giao thức IP camera phổ biến, cung cấp khả năng xem trực tiếp, ghi hình và phát lại thông qua giao diện web và ứng dụng Android.

Tự host Yucca trên một VPS giúp giữ tất cả cảnh quay camera trong cơ sở hạ tầng của bạn mà không mất phí lưu trữ đám mây hoặc quyền truy cập của bên thứ ba. Phát hiện chuyển động với cảnh báo email, các Prometheus metrics để giám sát và kiến trúc có khả năng mở rộng làm cho nó trở thành một giải pháp giám sát thực tế cho an ninh gia đình, giám sát bán lẻ và môi trường doanh nghiệp nhỏ.