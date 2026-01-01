Triển khai Yucca với 1 nhấp.
NVR tự lưu trữ cho camera IP với tính năng phát hiện chuyển động, hỗ trợ RTSP/ONVIF và giao diện web để xem trực tiếp và xem lại cảnh quay.
Chọn gói VPS cho Yucca
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Yucca
Yucca là một đầu ghi video mạng (NVR) tự host được thiết kế để quản lý các IP camera ở mọi quy mô, từ một vài camera an ninh gia đình đến hàng nghìn luồng doanh nghiệp. Nó hỗ trợ các giao thức RTSP, ONVIF và các giao thức IP camera phổ biến, cung cấp khả năng xem trực tiếp, ghi hình và phát lại thông qua giao diện web và ứng dụng Android.
Tự host Yucca trên một VPS giúp giữ tất cả cảnh quay camera trong cơ sở hạ tầng của bạn mà không mất phí lưu trữ đám mây hoặc quyền truy cập của bên thứ ba. Phát hiện chuyển động với cảnh báo email, các Prometheus metrics để giám sát và kiến trúc có khả năng mở rộng làm cho nó trở thành một giải pháp giám sát thực tế cho an ninh gia đình, giám sát bán lẻ và môi trường doanh nghiệp nhỏ.
Các tính năng chính của Yucca
Hỗ trợ RTSP và ONVIF
Kết nối bất kỳ camera IP nào hỗ trợ giao thức RTSP hoặc ONVIF, bao gồm phần lớn các camera dân dụng và chuyên nghiệp.
Phát hiện chuyển động
Tự động kích hoạt ghi hình và cảnh báo qua email khi phát hiện chuyển động trong các vùng camera, giúp giảm dung lượng lưu trữ và nhiễu.
Trực tiếp & phát lại đã ghi
Xem luồng camera trực tiếp và xem lại cảnh quay đã ghi thông qua giao diện web hoặc ứng dụng Android đi kèm.
Kiến trúc có khả năng mở rộng
Yucca mở rộng từ một vài camera gia đình đến hàng nghìn luồng phát đồng thời mà không cần thay đổi kiến trúc.
Prometheus metrics
Xuất các chỉ số ghi hình và tình trạng luồng sang Prometheus để tích hợp với các bảng điều khiển giám sát hiện có.
Tại sao lại chạy Yucca trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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